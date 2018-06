Exdirigentes de la CHE y el Instituto Aragonés del Agua niegan desvíos en el plan de depuración

Rafael Romeo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro entre 2008 y 2012, y Rafael Izquierdo, director del Instituto Aragonés del Agua entre 2008 y 2010, negaron ayer desvíos de fondos en la ejecución del plan de depuración de Aragón.

El primero admitió en la comisión de investigación sobre depuración y saneamiento de las Cortes que el convenio de interés general del Pirineo se utilizó "para realizar otras obras en Aragón". Pero esto, precisó el segundo, no puede ser tachado de desvío, ya que el objeto del acuerdo suscrito con el Ministerio contemplaba proyectos de interés general "y todos aquellos que aparecían en los anexos".

Ambos aludieron al interventor general del Estado. "No hay pago o certificación que se hiciese sin que él la fiscalizase previamente. Si no se cumplían los requisitos no se daba autorización", señaló el expresidente de la CHE.