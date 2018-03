La DPH impulsa depuradoras ecológicas que reducen hasta un 95% el coste del Plan Pirineos

Los primeros cuatro proyectos de este plan piloto, diseñado con la colaboración de la Fundación Nueva Cultura del Agua y el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua y al que se han destinado 60.000 euros, han llegado a los municipios de Sahún, Bielsa (núcleo de Javierre) y Fiscal (Ligüerre de Ara y Albella). En estos tres últimos casos, los presupuestos de las estaciones oscilan entre los 90.000 y los 110.000 euros para localidades que no llegan al centenar de habitantes. Además, los costes de mantenimiento también están por debajo de los 10.000 euros anuales, y las labores podrían ser asumidas por el propio personal de las brigadas municipales ya que no se requiere formación especializada.

Estas depuradoras utilizan las denominadas tecnologías extensivas con soluciones más sostenibles y rentables. Como explicó Álvaro Real, del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, estos sistemas están pensados especialmente en pequeñas poblaciones y se basan en imitar los procesos naturales de depuración. Así, mientras los métodos convencionales utilizan procesos biológicos para eliminar los compuestos contaminantes de las aguas residuales con unos altos consumos energéticos, con este sistema "nos apoyamos en la propia naturaleza para que aporte el oxígeno a esos microorganismos y así conseguimos eliminar o reducir el consumo energético y al mismo tiempo minimizar la producción de lodos". También reconoció, no obstante, que el principal hándicap de estas depuradoras es que necesitan una mayor superficie.

El diputado Fernando Sánchez explicó que ahora el objetivo es buscar la colaboración económica del Instituto Aragonés del Agua y del Ministerio de Medio Ambiente para financiar la construcción de estas estaciones. Confía en que las experiencias sean positivas "y puedan servir de ejemplo para otros municipios", aunque también insistió en que hay "factores limitantes" como la necesidad de terrenos.

"Más que pagada con el ICA"

El alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, espera que el Gobierno de Aragón aporte financiación "porque con los impuestos que nos han cobrado hasta ahora –en referencia al ICA­–, estas depuradoras están ya más que pagadas". El suyo es uno de los municipios que en su día se negó a ceder las competencias al IAApara el Plan Pirineos. Y pese a que en teoría tendría "libertad" para poder ejecutar este proyecto piloto de depuradora ecológica, criticó que de momento tienen las manos atadas "porque como en su día se declararon los proyectos de interés general, la competencia constructiva ya no es nuestra, con lo que aunque tuviéramos dinero, no tenemos garantía de que la pudiéramos ejecutar", criticó.

Tampoco los ayuntamientos de Sahún y Fiscal pueden iniciar el proceso de construcción de estas estaciones ya que en su caso sí que firmaron en su día convenios con el IAA cediéndole las competencias y están pendientes de que se rescindan las licitaciones que se convocaron.

Lourdes Ascaso, alcaldesa de Sahún, se mostró gratamente "sorprendida" por el presupuesto de esta depuradora ecológica en comparación con el faraónico proyecto que fue diseñado para dar servicio a 15.000 habitantes (se incluía Benasque, Linsoles, Anciles y Eriste). Afirmó que aunque el Instituto Aragonés del Agua parece estar dispuesto a anular convenios y contratos, "por ahora no lo ha hecho y hasta que no nos libere, no podremos llevar a cabo este proyecto, que es lo que nos gustaría porque lo que no queremos es hacer algo que no podamos mantener".

Mientras, el alcalde de Fiscal, Manuel Larrosa, recordó que fue uno de los últimos municipios en firmar los convenios, aunque lo tiene denunciado. "Nos resistimos hasta última hora, pero sufrimos muchas presiones", dijo. Sin embargo, destacó la nueva sensibilidad" del IAA. Y también valoró los proyectos de depuradora ecológica frente a los originales, "que costaban varios millones de euros y técnicamente no estaban bien diseñados".

El ejemplo pionero de Fabara

Por su parte, Pedro Arrojo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, agradeció el compromiso de la Diputación Provincial "porque puede ayudar a abrir puertas y alumbrar otro camino que, además, está siendo recomendado por el propio Gobierno central y que estaba proscrito en Aragón". Y puso en valor el ejemplo pionero de Fabara (Zaragoza), donde hace diez años se construyó una depuradora ecológica para 3.000 habitantes equivalentes que supuso una inversión de apenas 200.000 euros y un coste de mantenimiento anual de 12.000 euros "y que hoy es una referencia internacional", destacó.