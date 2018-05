¿Cuáles son las fechas para matricularse el próximo curso?

Se acerca el final del curso escolar y con él las dudas respecto al futuro académico de muchos niños y jóvenes. Aquellos que están en medio de una etapa educativa (infantil, primaria, secundaria...) no tienen casi preocupaciones (a no ser que quieran cambiar de centro); por el contrario, los que van a iniciar una nueva deben estar atentos a los plazos de admisión y las vacantes de los centros educativos. El primer periodo de admisión puede llegar incluso cuando el bebé todavía no ha nacido. De hecho, es posible que una familia inscriba a su hijo en las escuelas infantiles públicas siempre y cuando su nacimiento esté previsto para antes del 1 de julio.