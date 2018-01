Presentarse al segundo idioma extranjero en la Evau no ponderará para entrar en la UZ

Este año, los alumnos de Bachillerato podrán presentarse a una segunda lengua extranjera en la prueba de acceso de la universidad (EVAU). Esta es una de las novedades que incluye el proyecto de orden que presentó el Gobierno hace dos meses y que no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Aunque todavía no es oficial, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos ha asegurado que no habrá ningún cambio en la publicación del texto en el BOE; por lo que en las universidades estamos trabajando con esta nueva premisa”, explica Fernando Zulaica, presidente de la Comisión Organizadora de la Evau en Aragón. Al mismo tiempo, puntualiza que, aunque el campus universitario aragonés ofrecerá la opción de examinarse de una segunda lengua extranjera en la fase voluntaria de la prueba, ésta no servirá para acceder a las titulaciones de la Universidad de Zaragoza.