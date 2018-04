Calendario del proceso de escolarización

El proceso de escolarización no termina, ni mucho menos, este jueves, último día para la entrega de solicitudes. Es largo. Lo vivirán con tranquilidad las familias cuyos centros no superen la oferta de plazas. Más nervios pasarán aquellos en los que las solicitudes hayan agotado las vacantes que se ofertaban. El sorteo público para dirimir los empate en cada colegio será el 27 de abril y la publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos llegará el 4 de mayo.