Más de 8.700 docentes competirán por las 763 plazas de la oposición de secundaria y FP

El listado provisional de admitidos, publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), incluye a 8.770 docentes (entre el turno libre, discapacidad, acceso a cuerpo de grado superior, adquisición de nuevas especialidades y víctimas del terrorismo); más de 1.100 han sido excluidos por diversas razones, como puede ser no justificar el abono de los derechos a examen o no presentar el certificado del registro central de delincuentes sexuales.

¿Qué CC. AA. ofertan plazas educativas de especialidades no convocadas en Aragón?

La especialidad que ha contado con un mayor número de interesados ha sido Geografía e Historia. Más de 1.000 personas han presentado la solicitud para participar en esta oposición, en la que se ofertan 78 plazas. Solo 913 han resultado admitidas. Le sigue el examen de Matemáticas, con un total de 773 aceptados (además de los 84 excluidos) para optar a una de las 108 vacantes. La tercera especialidad con más interesados es Tecnología, con hasta 696 admitidos para competir por las 32 vacantes que se ofertan.

A Biología y Geología se van a presentar 637 candidatos para 46 plazas, mientras que en Inglés se han aceptado 636 solicitudes para 88 vacantes. Los admitidos en el resto de especialidades de secundaria se dividen de la siguiente forma: 615 en Física y Química, 570 en Dibujo, 527 en Lengua Castellana y Literatura, 489 en Educación Física, 284 en Economía, 252 en Administración de Empresas y 167 en Informática.

Los aspirantes a conseguir una plaza en algunas de las especialidades de Formación Profesional son: 454 en Servicios a la Comunidad, 337 en Procesos de Gestión Administrativa, 278 en Operaciones de Producción Agraria, 187 en Procedimientos Sanitarios Asistenciales, 185 en Instalaciones Electrotécnicas, 174 en Hostelería y Turismo, 154 en Sistemas y Aplicaciones Informáticas, 138 en Mantenimiento de Vehículos, 116 en Cocina y Pastelería, 113 en Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas y 75 en Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.

Cabe destacar que al examen del 23 de junio no se presentarán todos estos candidatos, bien porque no hayan preparado la prueba o porque una misma persona se encuentre apuntada en varias especialidades. "Si tu titulación te habilita para dar clases en una asignatura, con solo estar apuntado en la oposición (y haber pagado las correspondientes tasas), te incluyen en las listas de interinos (por si finalmente no se obtiene plaza en la rama deseada). Por ello, puede haber personas que están en dos o tres especialidades diferentes", recuerda Alfonso Zafra, representante de Educación de CSIF Aragón.

Procedimientos asistenciales: la opción más complicada

Muchas de estos procesos selectivos llevaban varios años sin convocarse; esto ha provocado que en determinados casos haya una baja probabilidad de conseguir la vacante deseada. Por ejemplo, en Procedimientos Sanitarios y asistenciales hay más de 31 candidatos por cada plaza que se oferta. Una situación similar se produce en la especialidad de Operaciones de Producción Agraria, con casi 31 interesados por vacante, y en Hostelería y Turismo, con 29 candidatos.

Por el contrario, algunas ramas ofrecen una elevadas posibilidades para conseguir plaza. Esto ocurre en el ámbito de Lengua Castellana y Literatura, con solo 5,8 interesados por plaza. Esta situación también se produce en Educación Física (7,22) y Matemáticas (7,15). No obstante, estas cifras todavía pueden variar, puesto que este viernes se abre el proceso para presentar alegaciones, que concluirá el próximo 4 mayo. Al igual que en la presentación de la solicitud, las alegaciones deberán realizarse a través de la herramienta digital Paddoc.

Más del 50% son nuevos interesados

Alrededor del 56% de las solicitudes admitidas corresponden a nuevos aspirantes, es decir, personas que no estaban inscritas en el departamento de Educación del Gobierno de Aragón (antes de este proceso selectivo no se habían presentado a otros y tampoco habían participado en ampliaciones de listas). En algunas especialidades, como en Hostelería y Turismo, se llega a rozar el 90% de los admitidos. Por el contrario, otros tienen un índice inferior a la media: en Lengua Castellana y Literatura no se llega al 30%; mientras que Inglés está por debajo del 42%.

Este es el primero de los voluminosos procesos selectivos que van a tener lugar en el ámbito educativo aragonés. La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, aseguró que durante la actual legislatura se convocarían más de 3.000 plazas docentes, más de 1.000 correspondientes a las oposiciones de 2019, que corresponderán al cuerpo de maestros. Todavía se desconoce cómo se distribuirán las vacantes entre todas las especialidades que se ofertarán.