Las oposiciones de educación comenzarán el mismo día en casi todas las comunidades

El 23 de junio es la fecha elegida por la mayoría de las comunidades autonómicas para comenzar las pruebas de las oposiciones docentes . A pesar de que algunos ejecutivos autonómicos todavía no se han pronunciado, los que lo han hecho han mostrado su clara predisposición a que el 23 de junio se llenen las aulas de interinos . En concreto, Castilla y León, Aragón , Murcia, Islas Baleares y País Vasco ya han anunciado que las pruebas comenzarán ese sábado (el primero tras terminar el curso escolar).

La única diferencia se encuentra en que el País Vasco adelanta el examen de Formación Profesional al 21 de junio y que Cataluña tiene previsto realizar las pruebas en abril, para tener finalizado el proceso selectivo antes de que empiece el periodo estival. Todavía quedan por confirmar el resto de comunidades autónomas, que irán publicando sus convocatorias en las próximas semanas. Muchas de ellas (como fue el caso de Aragón) estaban esperando a que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicara la modificación del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.

Como estaba previsto, casi la totalidad de las comunidades autónomas han apostado por la convocatoria de plazas de Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes. El objetivo era evitar el "efecto llamada", especialmente, entre las comunidades colindantes. Algo que se logrará de manera completa si finalmente todas las autonomías marcan el 23 de junio como el inicio de las primeras pruebas.

De este modo, solo la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Baleares han decidido ofertar algunas plazas de Maestros, aunque en todos estos casos (a excepción de la Comunidad Valenciana) éstas son minoría en comparación con el resto de las vacantes. Hay que destacar que estas comunidades registran un menor "efecto llamada" puesto que el idioma propio cobra una gran importancia.

¿Dónde puedo ir si Aragón no convoca mi especialidad?

A pesar de que la oferta de empleo público del Gobierno de Aragón incluye un volumen importante de plazas y de especialidades (alguna hacía más de 20 años que no se convocaba), todavía habrá docentes que no puedan presentarse a su rama. En estos casos conviene echar un vistazo a la oferta de otras comunidades autónomas, ya que puede que el futuro pase por estar unos años lejos de la comunidad de origen. Por ejemplo, en Andalucía se sacan a concurso 12 plazas de Soldadura, otras tantas de Peluquería y varias relacionadas con el Diseño de Moda, Diseño de Interiores o Fotografía. Todas ellas no están disponibles en Aragón.

Esta situación se repite en Asturias, que ha convocado 12 plazas de Cocina y Pastelería y 19 de Orientación Educativa, especialidades sin vacantes en la oposición de 2018 de Aragón. En las comunidades limítrofes y, por lo tanto, aquellas en las que muchos aragoneses se podrían plantear realmente presentarse se encuentran: Castilla y León (con oferta en Chino, Percusión, Piano o Ebanistería Artística), Castilla La Mancha (Peluquería o Inspección), Navarra (Orientación Educativa e Intervención Sociocomunitaria), Cataluña (Diseño Artístico y Color o Medios Audiovisuales) y Comunidad Valenciana (con la mayoría de las especialidades de Maestros).

Nuevos requisitos

Con la modificación del reglamento aprobada hace una semana por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la puntuación global será resultado de la ponderación de las calificaciones de las fases de oposición (60%) y concurso (40%), frente a los dos tercios que anteriormente tenía de peso la fase de oposición y un tercio para la de concurso.

La puntuación correspondiente a la fase de oposición será la media aritmética de las obtenidas en las pruebas integrantes de esta fase, "cuando todas ellas hayan sido superadas". Y la calificación que se otorgue a la valoración de los méritos "deberá ser proporcionada y no podrá determinar, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo".

Este real decreto también amplía el número de temas que serán extraídos al azar por el tribunal, de manera que en aquellas especialidades que tengan un número inferior a 25, deberán elegir entre tres temas (hasta ahora son dos), en las que tengan entre 25 y 51, deberán seleccionar entre cuatro (tres hasta ahora), y en las que tengan más de 50 temas, tienen que escoger entre cinco (hasta ahora cuatro).

Asimismo, se modifica el valor de la puntuación asignada a la experiencia docente de los candidatos, de forma que la experiencia puntúa un máximo de 7 puntos (hasta este año eran 5), la formación académica vale hasta 5 puntos y se otorgan 2 puntos más por otros méritos. Se incrementa el número de años a valorar para la experiencia docente de los aspirantes, hasta un máximo de 10 años (hasta ahora el máximo era de cinco años).