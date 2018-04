La inversión en la educación aragonesa sigue creciendo y se queda a 1 millón de euros de su máximo histórico

En Aragón, el aumento fue significativamente más elevado que en la media del país, llegando a suponer un 4,37% más que en 2015. De este modo, en 2016, el Gobierno de Aragón dedicó a la educación un total de 1.127 millones de euros; una cifra por encima de las registradas durante los cuatro años anteriores y que se aproxima a los 1.140 que gastaron en 2011. Además, está a solo 100 millones euros de igualar el máximo registrado en la comunidad: fue en 2009 con 1.227 millones de euros.

Desde el departamento de Educación, Cultura y Deporte subrayan que este auge está relacionado con un cambio en las políticas aplicadas. “Se han contratado unos 1.200 profesores más, reforzado la atención a la diversidad, mejorado las condiciones laborales de interinos (entre las que destaca el pago del verano o la supresión de los contratos precarios) y se han implantado diversos programas como el Brit (con el objetivo de sustituir el programa de bilingüismo existente), las aulas de dos años o las de tecnificación deportiva”, recuerdan desde este organismo.

En este periodo también se han puesto en marcha otras iniciativas como el Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación (destinado a que los docentes de lenguas extranjeras mejoren sus competencias lingüísticas) y CAREA (Centro Aragonés de Formación del Profesorado de Enseñanzas Artísticas), además del inicio de varias infraestructuras, como los recién estrenados colegios de Arcosur, Valdespartera y Parque Venecia.

Teniendo en cuenta este cambio de tendencia, no es de extrañar que el mayor incremento se perciba en la educación no universitaria. De hecho, la comunidad aragonesa fue la que más aumentó el dinero destinado a esta cuestión, relacionada especialmente con la contratación de un mayor volumen de profesorado y el descenso de las ratios. En un año, el presupuesto pasó de 800 millones de euros a más de 860; un 7% adicional. Esta tendencia también se percibió en el dinero destinado a los colegios concertados de la Comunidad; cuyo presupuesto se acrecentó en casi 8 millones euros, llegando a superar los 160 millones en todo el año; el decir, cerca del 19% de la inversión total en enseñanzas no universitarias.

Esta tendencia al alza del importe destinado a la enseñanza concertada no ha dejado de descender en los últimos cuatro años. Vivió su auge en 2009, con 149 millones euros; posteriormente se registraron cuatro años de descensos (coincidiendo con los peores años de la crisis económica); pero su recuperación comenzó en 2013, dos años antes de que se volviera a incrementar la inversión que Aragón realizaba en el ámbito educativo.

Por el contrario, el dinero invertido en la educación universitaria sigue descendiendo; pasando de casi 271 millones en 2015 a los 257 millones de 2016. Esto supone un 5% menos, el quinto mayor descenso registrado en el país. Solo en Andalucía (un 5,57% menos), Baleares (7,16%), Extremadura (7,82%) y La Rioja (12,75%) se han producido reducciones más importantes.

Estos datos se corresponden a un periodo en el que las relaciones entre la Universidad de Zaragoza y el Ejecutivo Autonómico eran casi inexistentes. Sin embargo, a mediados de 2016, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo de financiación para el campus público aragonés: hasta 2020 recibirá 780 millones de euros con el objetivo de "saldar la deuda pendiente" y "restañar las heridas" que "nunca deberían haberse abierto", según destacó en su día Pilar Alegría, consejera de Innovación, Investigación y Universidad.

Aragón, a la cabeza del crecimiento presupuestario

Todos estos datos corresponden a los presupuestos ejecutados hasta 2016, puesto que todavía no se puede saber el importe final que se ha destinado a lo largo de 2017. Sin embargo, el Gobierno de Aragón ha realizado una comparativa de las partidas dedicadas al ámbito educativo en los últimos presupuestos aprobados. Según esta información, Aragón tiene previsto destinar este año un total de 1.106 millones de euros (cabe destacar que en los últimos años siempre se han superado las primeras estimaciones); esto supone acrecentar en 218,70 millones de euros lo que se había estipulado para 2015, último elaborado por el anterior Ejecutivo.

En estas cifras se puede comprobar que todas las comunidades siguen la misma tendencia, siendo Aragón la que más ha aumentado su presupuesto inicial en la educación. Tal y como se refleja en los datos facilitados por el departamento de Educación, Cultura y Deporte, este organismo ha intensificado su gasto en casi un 25% en solo tres años. Islas Baleares y La Rioja son las otras comunidades en las que se ha registrado un mayor auge, con un 20,55% y un 16,42% más respectivamente.