Al menos 58 colegios más de Aragón implantarán el curso que viene la jornada continua

Los datos provisionales de este proceso, basados en los manejados por la plataforma a favor de la jornada continua y los facilitados por los propios centros, vuelven a reflejar que en Zaragoza capital hay zonas en las que este nuevo horario no cuaja. Así, volvió a fracasar el proyecto en colegios como San Jorge (Valdespartera), Camón Aznar, Miralbueno, Gascón y Marín y Cesáreo Alierta, entre otros, como ya ocurriera hace dos años.

En la provincia de Teruel, la apuesta por esta flexibilización de los horarios ha hecho pleno. Los once proyectos que validó la DGA han sido respaldados en las urnas por las familias. El sí del concertado de La Salle ha convertido a la capital turolense en un bastión de la continua. Esta opción de clases por las mañanas también llegará al Virgen del Pilar, de Calanda y los Centros Rurales Agrupados de Ariño (Alloza), Bajo Martín (La Puebla de Híjar), Muniesa, Olea (Castellote), Matarranya (Calaceite), Regallo (Puigmoreno), Sierra de Albarracín (Tramacastilla), Teruel 1 (Perales de Alfambra) y El Poyo del Cid.

En la escuela concertada la continua también ha ganado por goleada. Se ha impuesto en los nueve colegios en los que se ha votado: los Santa Ana de Zaragoza, Caspe, Borja y Fraga, además del Buen Pastor, de Zaragoza; Nuestra Señora del Pilar y Sagrada Familia, de Tarazona; Escuelas Pías, de Jaca y el ya mencionado La Salle, de Teruel ciudad. Así, el próximo curso, 21 centros concertados ofertarán la jornada continua en la Comunidad.

Aunque pueda parecer que los Centros Rurales Agrupados (CRA) enarbolan la bandera de la jornada continua, no siempre es así. En esta ocasión ha salido adelante en al menos 17 de ellos, pero se ha quedado en el camino en otros cinco. En algunos de estos últimos, como los CRA de Albeos (Belver de Cinca) y Estadilla-Fonz, los síes a los proyectos alcanzaban el 55% exigido por el Gobierno aragonés, pero no en las 2/3 localidades que los forman, que es otro de los requisitos que fija Educación.

¿El debate se normaliza?

Tras dos convocatorias, el encendido y tenso debate que genera el cambio de jornada en los colegios se va normalizando. La confrontación de ideas de los defensores y detractores ha llevado en ocasiones a las descalificaciones en el ámbito personal y ha generado situaciones desagradables, tanto en el cara a cara como en las redes sociales.

El debate continuará en la comunidad educativa y a pie de calle, porque la polémica no termina con los comicios. Sin embargo, se ha pasado de unas discusiones"amargas" y"tensas", como las califica el presidente del área de Educación del sindicato CSIF, Alfonso Zafra, a unos debates"en los que se buscan las propuestas reales, se argumentan las posturas y se dejan a un lado las críticas a los colectivos implicados".

«El efecto sorpresa ya se ha pasado. La parte emocional ya ha tenido tiempo para madurar y tampoco es cuestión de estar enfrentándonos continuamente", opinó José Luis Ortega, de la Plataforma por la Jornada Partida. Un aspecto que censuró Ortega es que la Administración ha logrado su objetivo de"dividir a la comunidad educativa"."No se resuelven ni la conciliación familiar ni los grandes problemas que tiene la enseñanza", criticó.

Por su parte, Miriam Ortega, de la Plataforma por la Jornada Continua, no cree que se hayan llegado a perder las formas cuando se ha abordado esta cuestión."Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a debatir, no hay costumbre de hacerlo en los colegios y siempre habrá gente que se tome muy a pecho que no se compartan sus posturas", dijo.

Consulta aquí el listado provisional de los resultados de las votaciones a la jornada continua en Aragón.