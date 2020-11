Teletrabajo y digitalización: los retos que la pandemia ha traído a la ciberseguridad

-

Vivir hiperconectados, ¿es seguro?

En 2014, unos ‘hackers’ chinos lograron acceder de forma remota a un coche eléctrico, controlando la apertura y cierre de puertas, las luces, los sillones e incluso haciendo que el vehículo frenase en seco. Con este ejemplo, Javier Serrada, de Gotor Comunicaciones, ilustra el riesgo que la digitalización y la hiperconectividad puede traer a nuestro día a día si no somos conscientes de cómo funciona. "El mundo de hoy en día cada vez está más digitalizado, y la gente tiene que ser consciente del riesgo que esto entraña. No hay que ser alarmista, pero sí ser consciente de lo que ocurre y tomar medidas. Si tengo un asistente virtual en casa, es evidente que me escucha, y si bien es cierto que las grandes compañías tecnológicas se han preocupado mucho de la privacidad, uno tiene que tomar sus propias medidas", explica. "Al final, la información que recogen solo se utiliza para crear patrones de comportamiento, pero siempre hay alguien que puede hacer un uso incorrecto de ella", añade.

"Durante años, hemos estado dando información sobre nosotros de manera gratuita -y seguimos haciéndolo-, y ahora que parece que crece esta preocupación, ni siquiera hay un sistema capaz de borrar todos los datos que ya existen. Esto se lo pone en bandeja a quien crea este tipo de sistemas paralelos, que pueden obtener estos datos y hacernos la vida muy complicada", explica González. "De vez en cuando tienes que poner tus propias medidas y leer la letra pequeña, no puedes desentenderte de todo. El 80% de nuestra vida está en el móvil y es verdad que hasta que no te das cuenta de cómo dependes de la tecnología no te paras a pensar ¿y si me atacaran?, ¿y si me quedara sin esto? Por eso, es importante tener un poco de control cuando estamos interactuando en la red", reflexiona el CEO de Megastar.