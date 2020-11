Los ciberataques también se combaten desde casa

La ciberseguridad es cosa de todos y todos los equipos informáticos, también los de casa, están expuestos a los ciberataques. Por eso, y más ahora con la generalización del teletrabajo, con la digitalización de las empresas y con el mayor número de horas que se pasa en internet como consecuencia de la pandemia, los usuarios deben ser conscientes de los riesgos de la red.

Algunas de las recomendaciones que se pueden seguir desde casa para mejorar la ciberseguridad son actualizar los sistemas operativos y utilizar antivirus, tapar las cámaras, usar una red segura, utilizar la nube para compartir presentaciones o analizar los archivos antes de abrirlos –existen algunas herramientas gratuitas que permiten analizarlos–. También es importante evitar el ‘phishing’ y, para ello, se debe revisar el remitente y asegurarse de que los enlaces apuntan a las webs oficiales. Otras recomendaciones pasan por proteger las cuentas con doble autenticación, cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, no utilizar siempre la misma ni una única para todo –un gestor de contraseñas puede ayudar a recordarlas–.

Durante la pandemia, según explican los expertos, los ciberataques se han centrado mucho más en suplantación de identidad. Javier Serrada, responsable del área de Proyectos y Preventa de Gotor Comunicaciones, explica que "es más sencillo realizar un ataque de ‘phishing’". Y detalla cómo lo hacen: "Como todo el mundo está en casa y dejamos constantemente información en la red, te suplantan la identidad en el banco, con tu propio jefe... y te hacen llegar un ‘email’ en el que te parece todo normal, pero tiene un acceso directo a una página que no es legal o incluye un archivo que resulta ser un virus, por ejemplo. Se han dado cuenta de que el porcentaje de éxito de estos ataques es mucho más alto que otros".

Cambiar las contraseñas

Por eso, Fernando González, CEO de Megastar, recuerda que es importante tomar ciertas medidas con garantías. "Entiendo que como responsable de sistemas que te hagan cambiar usuario y administrador es un jaleo, pero no existe otra manera. No se puede poner tu apellido, tu nombre... No hay que usar la misma contraseña en todos los sitios, porque si te ‘hackean’ en un lado ya tienen acceso a todo". Y recuerda: "Eso es un fallo de seguridad grave. Cambiar las contraseñas es un fastidio, pero es por tu bien, tanto para las empresas como para los usuarios particulares".