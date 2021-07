¿Qué tratamientos existen para quitar un mioma de gran tamaño? La doctora Torrijo contesta a las lectoras

La doctora Cristina Torrijo, miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza y referente en el tratamiento de miomas sin cirugía, ha respondido a las dudas recibidas en el consultorio médico de Heraldo.es sobre cómo quitar un mioma de gran tamaño, sangrados después de dos años sin menstruación y retraso para quitar del DIU.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Mioma de gran tamaño

Pregunta de la lectora: Buenos días, tengo 45 años, y un mioma muy grande, de 12 cm, que me comprime la vejiga, según me dice el médico, y por eso tengo que ir a hacer pis cada poco rato. También me molesta en las relaciones sexuales y a veces me lo noto cuando estoy sentada. Me recomiendan quitar la matriz entera. ¿No se puede quitar solo el mioma?

Respuesta de la doctora: En cirugía tradicional, es habitual pensar que la intervención de quitar el útero o matriz (histerectomía) es más agresiva que quitar solo el mioma ( miomectomía). Pero la realidad es otra. La cirugía que quita la matriz entera es más sencilla, menos sangrante y se complica mucho menos. Además, con miomas tan grandes es imposible quitar todo el mioma porque este normalmente ocupa toda la matriz. De todos modos, le recomendaría que tuviese en cuenta la posibilidad de tratamiento sin cirugía, con radiofrecuencia. Este tratamiento no requiere ingreso, es con sedación y no tiene complicaciones. Miomas como el suyo no los elimina, pero sí puede reducirlos de modo que desaparezcan sus síntomas, y haga innecesaria la cirugía. Es una alternativa de la que puedo informarle si así lo desea.

Sangrados después de dos años sin menstruación

Pregunta de la lectora: Hola, mi inquietud es que yo soy una mujer de 52 años esterilizada hace 14 años. Desde hace como cinco años no me volvía a venir la menstruación, pero ahora estoy sangrando unas manchas marrones, muy pocas. ¿Qué me podría aconsejar? Gracias

Respuesta de la doctora: Cualquier sangrado después de dos años sin menstruación conviene que sea investigado. Le recomiendo consulte con un ginecólogo, si bien lo más probable con diferencia es que sea una patología benigna de fácil solución, mejor consultar.

Retraso para quitar el DIU

Pregunta de la lectora: Hola, tengo el DIU Mirena puesto desde hace cinco años por reglas abundantes. Tengo 55 años, este año me lo tendrán que quitar, pero por la pandemia me lo retrasan hasta el año que viene. Mi pregunta es si esto me perjudica o aún puedo pasar más tiempo con él puesto. Gracias

Respuesta de la doctora: En su edad, el DIU Mirena se puede llevar mucho más tiempo sin ningún problema, incluso varios años, así que le aconsejo que espere a poder ser atendida. Es cierto que la situación sanitaria actual ha supuesto una merma en la atención a otras patologías, pero usted puede esperar sin ningún problema.

- Envíe su consulta pinchando aquí.