Si tengo varios miomas uterinos, ¿puedo hacerme la fecundación in vitro? La doctora Torrijo responde a las dudas de las lectoras

La ginecóloga Cristina Torrijo, referente en el tratamiento de miomas sin cirugía y miembro del equipo de Zaragine Mujer y Salud, la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, ha respondido a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre miomas uterinos y fecundación in vitro, alteraciones del ciclo menstrual y sangrado con coágulos.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Técnicas de reproducción y miomas

Pregunta de la lectora: Buenos días. Tengo 43 años y voy a realizarme una técnica de reproducción. Tengo varios miomas uterinos, el más grande mide 54 mm y tengo otros 4 más pequeños. Me dicen que, por su localización, tendría que operarlos antes de hacerme la fecundación in vitro. Después tendría que esperar por lo menos un año y que existe la posibilidad de perder el útero en la cirugía. Me gustaría saber si mi caso podría tratarse con radiofrecuencia.

Respuesta de la doctora: Tu caso es claramente adecuado para hacer radiofrecuencia. No es un caso fácil, porque cuantos más miomas se tienen, más miomas hay que tratar y más laboriosa es la técnica. Todos tus miomas no desaparecerán, pero si reducirán su tamaño a menos de la mitad y posiblemente eso será ya suficiente para poder albergar un embarazo. Te aconsejamos que esperes unos meses después de la técnica para poder obtener los máximos beneficios. Las posibilidades de complicarse y acabar en una extracción del útero son muy escasas.

Alteraciones del ciclo menstrual

Pregunta de la lectora: Tengo 50 años. Hace un par de años, no tuve la regla durante un mes. Desde entonces tengo algún desarreglo, yo siempre he sido muy regular y empecé a no serlo tanto. Este mes el periodo me vino normal, pero a los 12 días volví a sangrar (un sangrado leve, como cuando estás acabando la menstruación) y llevo ya 10 días así. ¿Debería de preocuparme o es normal?

Respuesta de la doctora: Si tienes una revisión ginecológica hace menos de dos años no tienes motivo de preocupación. Lo más probable es que no sean más que alteraciones del ciclo normales de la edad. Nunca se puede asegurar, pero salvo que tengas un sangrado muy abundante o muy prolongado en el tiempo, lo más probable es que se resuelva por sí solo.

Sangrado con coágulos

Pregunta de la lectora: Tengo 48 años y llevo 20 días de regla sin dolor con cuágulos. ¿A qué se debe? Gracias, espero su respuesta.

Respuesta de la doctora: Un sangrado que dura 20 días no es un sangrado normal y deberías consultar con un ginecólogo. Si además me hablas de coágulos, es que la cantidad también es abundante. Las causas pueden ser muchas, y la mayoría de naturaleza benigna, pero los sangrados abundantes o prolongados deben de ser controlados antes de que la pérdida sanguínea sea excesiva y pueda comprometer tu salud general.