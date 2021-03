¿Es posible quedarse embarazada de forma espontánea a los 50? La doctora Torrijo contesta a las dudas sobre ginecología

La ginecóloga Cristina Torrijo, referente en el tratamiento de miomas sin cirugía y miembro del equipo de Zaragine Mujer y Salud, la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, ha respondido a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre embarazo espontáneo a partir de los 50 años, miomas y ligadura tubárica.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Embarazo espontáneo a los 50 años

Pregunta de la lectora: ¿Posibilidad real de embarazo espontáneo a los 50 años? Me están diciendo desde que es imposible hasta que es totalmente posible si sigo reglando puntualmente. Obviamente no deseo un embarazo, pero tampoco usar métodos hormonales. Gracias.

Respuesta de la doctora: Aunque nadie se atreva a escribir que el embarazo espontáneo a los 50 es imposible, su probabilidad es tan escasa que podríamos darlo por descartado. Aun así no podemos dar la seguridad absoluta mientras la menstruación no haya desparecido durante un año y consideremos que la menopausia esté establecida. La menstruación cíclica significa funcionamiento cíclico del ovario, pero la calidad de los óvulos es improbable que sea adecuada, a esa edad, para ser fecundados y dar lugar a un embrión de calidad que pueda desarrollarse completamente

Miomas y dificultad para quedarse embarazada

Pregunta de la lectora: Tengo 37 años y quiero quedarme embarazada. Mi médico me ha dicho que tengo un mioma de 50 mm que, por donde está, me va a dificultar conseguir el embarazo y me puede producir abortos. ¿Hay algún tratamiento que pueda tomar para solucionarlo?

Respuesta de la doctora: Cada mioma es muy distinto de otros y hay que individualizar los casos. Supongo que tu mioma es intramural y/o submucoso. Si es así, realmente, convendría tratarlo. Hay varias posibilidades. El tratamiento con pastillas hace ya un tiempo que está retirado del mercado y no sabemos si volverá a comercializarse. El tratamiento clásico es la cirugía para extirpar el mioma, que precisa retrasar la búsqueda de embarazo entre 12 o 18 meses. Tus posibilidades hoy son o bien someterte a cirugía clásica, con apertura del abdomen, o utilizar una nueva técnica, muy joven, que se realiza ya en Aragón. Se trata del tratamiento de miomas sin cirugía, con radiofrecuencia. Puedes informarte en nuestra unidad de Ginecología.

Ligadura tubárica

Pregunta de la lectora: Hola tengo 46 años y va hacer 11 años de que me hicieron ligamento. ¿Es normal que mi sangrado sea color café y dure 10 días y muy poquito?

Respuesta de la doctora: La ligadura tubárica, como método de anticoncepción definitiva, no tiene ninguna repercusión en el tipo de sangrado menstrual. El sangrado, como lo describe, puede ser normal en su edad, independientemente de si tiene o no las trompas ligadas.

