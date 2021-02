La doctora Torrijo responde a las dudas sobre dolor menstrual, sangrado abundante y problemas para concebir

La ginecóloga Cristina Torrijo, referente en el tratamiento de miomas sin cirugía y miembro del equipo de Zaragine Mujer y Salud, la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, ha respondido a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es sobre sangrado abundante, dolor menstrual y problemas para concebir.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un especialista.

Sangrado abundante

Pregunta de la lectora: Hola, desde hace años me dijeron que tengo miomas. Actualmente tengo 45 años y mi regla es muy irregular y muy abundante durante varios días. ¿Qué puedo hacer para mejorar el sangrado tan abundante? No quiero hacerme la histerectomía ya que sé que es bastante dolorosa y de lenta recuperación. Gracias

Respuesta de la doctora: Hay algunos tratamientos médicos para evitar el sangrado que actúan a nivel de la coagulación de la sangre. Cuando esto no resuelve es cuando hay que tratar los miomas. El tratamiento por radiofrecuencia puede resolver estos problemas.

Dolor menstrual

Pregunta de la lectora: Buenos días. Desde que me vino la regla por primera vez padezco de menstruaciones muy abundantes y dolorosas que, en algunas ocasiones, me impiden incluso realizar vida normal. He buscado en internet y estos síntomas se relacionan con los miomas. ¿En qué caso es necesario intervenirlos?

Respuesta de la doctora: Primero tienen que existir. La menstruación abundante no siempre es por miomas, puede ser por otras causas que pueden ser distintas según la edad. Los miomas se intervienen cuando dan síntomas, y el sangrado abundante es un síntoma muy frecuente, pero puede ser por varias causas.

Dificultades para concebir

Pregunta del lector: Mi mujer y yo llevamos más de un año intentando ser padres pero todavía no lo hemos conseguido. A mi esposa le diagnosticaron un mioma hace cinco años, ¿podría ser ese el problema? ¿Habría algún tratamiento o método para aumentar las probabilidades de embarazo? Un saludo

Respuesta de la lectora: Un año puede ser un tiempo normal. Las causas pueden ser muchas, o incluso ser desconocida. Depende sobre todo de la edad de la mujer. Necesita una valoración ginecológica para poderles orientar.

