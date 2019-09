Qué es una mosaicoplastia y otras dudas de Traumatología: el doctor Ángel Martínez responde

Muchos son los usuarios que buscan en internet el consejo médico que les pueda aliviar alguna dolencia. Pero, aunque la red está llena de información sobre salud, no todos los portales cuentan con contenidos contrastados con especialistas. Para ayudar a los lectores, el doctor Ángel Martínez, miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud Zaragoza, ha respondido a las dudas que han enviado al consultorio médico de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor, quien forma parte del Instituto Aragonés de Traumatología, recomienda la visita a un especialista.

Rotura de menisco

Pregunta del lector: Hola, tengo 73 años y tras una exploración en el tobillo derecho me hallaron lo siguiente: cambios degenerativos en la mortaja tibio-peroneoastragalina con osteofitosis marginal y disminución del espacio articular. Edema de partes blandas. Además, tengo el tobillo inflamado y muchas veces al andar parece que se rompe, como si me fallara el pie. Tomo algún calmante y el médico me aconsejó que me acostumbrase a convivir con mi dolor. ¿Puede aconsejarme alguna otra cosa? Gracias.

Respuesta del doctor: Según lo que nos cuentas padeces artrosis de tobillo. Se trata de una dolencia crónica y degenerativa, de difícil tratamiento. No obstante a día de hoy hay varias opciones terapéuticas, entre las que encontramos la terapia biológica con factores de crecimiento como una opción mínimamente invasiva y muy efectiva para mejorar el dolor y la movilidad, así como diversas opciones quirúrgicas en función del grado de deterioro de la articulación. Sería conveniente revisar tu caso en consulta, explorarte y revisar el estudio que aportas para ver cuál sería la mejor manera de ayudarte.

Rotura de menisco

Pregunta del lector: Buenos días. Tengo 52 años. Me han diagnosticado rotura de menisco interno longitudinal de la rodilla izquierda, rotura parcial del ligamento interno de la misma rodilla e inflamación de la grasa de Hoffa. Además ya me han extraído 17 mililitros de líquido. Me recomiendan intervención para solucionar la rotura de menisco. ¿Qué alternativas me sugieren? Gracias.

Respuesta del doctor: El menisco es una estructura situada en la zona interna de la rodilla interpuesta entre el fémur y la tibia. Su función principal es la de absorber cargas, además de dar soporte y estabilidad a la rodilla y la de proteger el cartílago. Si has sido diagnosticado de una rotura meniscal que te produce dolor y limitación la cirugía es una opción válida. Se realiza por artroscopia de manera mínimamente invasiva. La cirugía suele consistir en resecar la región lesionada del menisco en aquellos casos que la sutura no sea una opción viable dada la escasa capacidad del menisco para cicatrizar de manera espontánea. En este sentido, el tratamiento concomitante con factores de crecimiento plaquetario y células madre representa una opción beneficiosa para incrementar el potencial regenerativo y cicatricial de las estructuras meniscales y ligamentosas.

Mosaicoplastia

Pregunta del lector: Hola, actualmente estoy pendiente de una mosaicoplastia en tobillo izquierdo, ando con muletas y el dolor aumenta a diario aun con la medicación (yantil, arcoxia y noctamid). Mi pregunta es si sería aconsejable una bota ortopédica, gracias.

Respuesta del doctor: La mosaicoplastia consiste en el tratamiento de un defecto en el cartílago del tobillo, más frecuentemente en el hueso llamado astrágalo. Se realiza una transferencia de una región de cartílago sano a la que está defectuoso a modo de autotrasplante. El tratamiento concomitante a la mosaicoplastia con factores de crecimiento plaquetario y células madre es una opción viable para incrementar la capacidad cicatricial y regeneración del cartílago. Previa a la intervención puede ser recomendable una bota ortopédica que limite la carga y la movilidad para atenuar la clínica dolorosa.

- Envíe su pregunta pinchando aquí