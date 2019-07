¿Dolor después de practicar deporte? El doctor Ángel Martínez resuelve las dudas

A pesar de todos los beneficios que aporta el deporte a la salud, en ocasiones, un ejercicio mal ejecutado puede acabar derivando en una lesión. A la hora de resolver sus dudas, muchos son los deportistas que acuden a internet. Para evitar confusiones en la red, el doctor Ángel Martínez, miembro del equipo de Traumatología del hospital Quirónsalud de Zaragoza, ha contestado a las preguntas que los lectores han enviado al consultorio médico de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, el doctor, especialista del Instituto Aragonés de Traumatología, recomienda la visita a un experto.

Fascitis plantar

Pregunta del lector: Soy hombre y en noviembre del 2016, debido a las continuas molestias y al dolor al apoyar el pie derecho, me diagnosticaron un espolón calcáneo. Siempre he hecho deporte y, como esta dolencia me limitaba bastante, decidí, en un lapso de pocos meses, infiltrarme dos veces. A partir de ese momento, desapareció el dolor y practico deporte regularmente. Llevo buenas plantillas pero voy con cierta reserva en la carrera continua porque pienso que en cualquier momento puede volver el dolor. La pregunta es: ¿hay alguna solución definitiva para hacer desaparecer el espolón y, por otro lado, el dolor puede recidivar? Muchas gracias.

Respuesta del doctor: La fascitis plantar es un proceso degenerativo. Son varias las causas que pueden predisponer a esta patología, entre ellas el espolón calcáneo, pero se observan espolones en el talón en personas con y sin fascitis plantar. Sabemos que la principal causa son las alteraciones biomecánicas que durante la marcha inciden directamente sobre la fascia plantar, produciendo sobrecargas de repetición. Pies cavos o planos, acortamiento de la cadena muscular posterior, obesidad y en algunas circunstancias un calzado inapropiado son otros de los posibles factores.

Le recomiendo si recidiva la sintomatología acuda a nuestra consulta para valorar su caso concreto y poder realizar un estudio que determine si la causa de su fascitis se debe al espolón para así proponerle un tratamiento apropiado individualizado. En la mayoría de ocasiones es suficiente el tratamiento médico, con antiinflamatorios y/o fisioterapia y/o infiltraciones con factores de crecimiento. En casos muy rebeldes o con mala respuesta a estos tratamientos se puede plantear la cirugía.

Cadera en resorte

Pregunta del lector: Cuando realizo abdominales en el gimnasio, y estos son trabajando con las piernas y manteniendo duro el abdomen, cuando bajo las piernas, la cadera me cruje. No me produce dolor pero es un incordio. Me pasa desde pequeño. ¿A qué puede deberse? Un saludo.

Respuesta del doctor: En ocasiones puede existir un resalte en la zona de la cadera cuando esta se fuerza en determinadas posturas. Se denomina cadera en resorte y se produce por un resalte óseo o excesiva tensión musculotendinosa en esa zona. Es más frecuente en gente deportista y dependiendo del grado de molestia que ocasione se puede tratar o no. Si es muy molesta se puede intentar inicialmente tratamiento con métodos no agresivos como fisioterapia con ejercicios de estiramiento o aplicar frío, y, en los casos más limitantes, se puede plantear la intervención quirúrgica. Si no es molesta no es necesario tratarla. Un saludo

Lesiones musculares

Pregunta del lector: ¿Es posible que, por hacer unos estiramientos de espalda, me haya podido dar un tirón muscular en todo el costado izquierdo? Llevo así cinco días. ¿Cuánto pueden durar las molestias?

Respuesta del doctor: Al realizar determinados estiramientos pueden producirse lesiones musculares, frecuentemente roturas de fibras de grado variable, que provocan dolor y contracturas musculares. La duración del cuadro clínico es variable, pero en cualquier caso la podemos acortar con distintos tratamientos: antiinflamatorios, medidas físicas, fisioterapia, en algunos casos infiltraciones de punto gatillo... Suelen ser terapias efectivas en este tipo de dolencias. Para valorar adecuadamente su caso sería conveniente realizar una exploración en la consulta para descartar otras patologías, concretar el diagnóstico y plantearle el tratamiento más conveniente.

