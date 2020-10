Sofía Ellar: "Aunque seas popular, el éxito hay que lograrlo con una misma"

A Sofía Ellar los días de lluvia le inspiran para sacar sus carpetas y cuadernos y convertir las hojas llenas de tachones y frases a medio hacer en canciones. Aunque pueda parecer un tanto melancólico, sus letras están cargadas de energía y positivismo, el mismo que transmite la artista cuando habla de ellas: "En mis canciones quiero lanzar un mensaje de empoderamiento de la mujer, de romper moldes y esquemas, de que cada una somos maravillosas, seamos como seamos, y que no hay que dejar de luchar por nuestros sueños", explica.

En su último single –‘De Sastre’– lo hace además de una manera más madura, mostrando cómo ha evolucionado desde que allá por 2017 empezara su carrera musical de una manera muy peculiar. "Estudié Administración de Empresas, algo que parece bastante alejado de la música. Me gustaba tocar en garitos pequeños y cuando estaba terminando la carrera pensé: ¿por qué no emplear estos cuatro años en desarrollar un plan de negocio sobre un artista? ¿Y sobre qué artista lo hago? Pues sobre mí misma", relata. "Y empecé a hacer números, a ver cómo funcionaba todo el mundo digital, y decidí emprender. Y ahora soy una mezcla de dos Sofías: la empresaria y la artista, que muchas veces chocan por los números, por la creatividad, por la intuición… pero que ha conseguido sacar adelante su sueño".

A sus 26 años, y con dos discos autoproducidos después – ‘Seis Peniques’ en 2017 y ‘Nota en do’ en 2018– y varias giras después –con ‘sold out’ en el Wizink Center y actuaciones en grandes festivales como ‘Whitesummer’ o ‘Arenal Sound’– , Ellar confiesa que hay muchas fórmulas, de la autoproducción a la grandes compañías musicales, para llegar hasta donde hoy se encuentra, y que todas son igual de válidas. Sobre si la industria discográfica ha sido más dura con el sector femenino, Ellar tira de positivismo y reflexión: "Creo que en lo que tenemos que fijarnos es en las grandes artistas que nos han precedido, Rosana o Janis Joplin, por ejemplo, que iniciaron la lucha que hoy tenemos y nos han dado un relevo. La situación cada vez es mejor, pero nuestro rol es seguir pelando y dar algo todavía mejor a la siguiente generación", apunta.

Camino al éxito

Esta cantautora y compositora reflexiona sobre el éxito como algo personal, que va más allá de la popularidad: "Con toda lo echada para delante que puedo resultar, luego me quedo con muy poco. Desde fuera puedes ver a una persona superpoderosa, muy famosa y popular, pero que cuando se baja del escenario tiene una versión muy vulnerable. Es ahí donde tendemos a autorturarnos y creo que me falta trabajo de quererme más, de tener ese éxito conmigo misma y decirme:oye, está bien, mira hasta donde has llegado y todo lo que has conseguido".

Quizás una de los logros de los que puede presumir la artista es de organizar una gira de conciertos en plena pandemia, cumpliendo con todas las medidas de seguridad pertinentes. "Es una de las decisiones más difíciles a nivel personal y profesional. Fui una de las pocas que se subía a un escenario, y era consciente de que si salía mal podría haberme cargado todo lo construido. ¿Cómo haces un concierto sin animar demasiado a la gente?", explica. "Pero tengo una familia que es increíble, antes de cada concierto se guardaba un minuto de silencio y nadie se levantó de su silla, todo el mundo fue respetuoso".

"Es importante ser constante en el camino. Hay muchos demonios, pero es peor no perseguir lo que quieres y que con el paso del tiempo te sientas insatisfecho"

Balance

A pesar del éxito profesional, la compositora afirma que la profesión musical es tan bonita como injusta, y que el factor de la suerte también está muy presente a la hora de subir al escenario. "No hay nada que machaque más que un artista frustrado. Y lo peor es que aquí el éxito no está ligado al esfuerzo: puedes tener un talento increíble y no por ello vivir de la música", explica la artista, al tiempo que destaca, como consejo para aquellos que quieran formar parte de la música, que las redes sociales e internet están haciendo mucho por los nuevos artistas. "Ahora es más fácil compartir tu música con el mundo y que alguien pueda enamorarse con tus canciones. Además, se puede crear un vínculo más especial con tus seguidores: antes se nos deshumanizaba, parecía que no podíamos tener un día malo como cualquier otra persona, y ahora la experiencia ha cambiado".

Sobre tu propia trayectoria, Ellar resume que ha sido un camino de trabajo constante, en el que lo más difícil ha sido dar un equipo que entendiese su proyecto. "Cuando atraes a la gente, hay perfiles muy interesados, muchos demonios con los que tienes que pelear para hacer lo que tú quieres. Me he planteado si soy realmente feliz con lo que hago, y estoy muy contenta, porque si todo esto acabase mañana, me sentiría satisfecha. Es peor no perseguir lo que quieres y que con el paso del tiempo no te sientas bien contigo mismo"

"Ahora me encuentro con la menta muy abierta, no tengo miedo a investigar nuevos sonidos y que me caiga la etiqueta de que me he vendido…Siempre se puede volver a los inicios y ahora hay una Sofía distinta y evolutiva", apunta la artista, que afronta como próximo reto llegar a 2021 con las pilas cargadas. "Pensábamos que esto no nos iba a afectar tanto, y energéticamente estamos cayendo en picado. Así que ahora mismo estoy haciendo un trabajo interno de cuerpo, mente y alma, para coger esa luz que falta y poder seguir creando cosas", concluye.

