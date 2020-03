Sofía Ellar: de Instagram a llenar salas de conciertos

El próximo 13 de marzo el hotel Reina Petronila de Zaragoza se convertirá en el escenario del evento ‘Mujeres’ organizado por HERALDO de ARAGÓN. La cita, con entrada libre y que dará comienzo a las 19.00, contará con la presencia de la presentadora Berta Collado, la cantante Rozalén, la deportista Amaya Valdemoro, la guionista y presentadora Carolina Iglesias, la escritora Marta Robles y la cantautora y compositora Sofía Ellar.

“No puedo estar más feliz de formar parte de un evento como este. Existe una creencia generalizada de que las mujeres somos las peores enemigas para el resto y nada más lejos de la realidad", admite la cantante y compositora, protagonista el pasado día 4 del concierto ‘Destinados a ayudar’ en la sala La Riviera de Madrid, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Sin duda, su carácter solidario es otra de las cualidades que han marcado su carrera profesional hasta la fecha. Una faceta que la ha acompañado desde sus inicios como demuestran la publicación de canciones como 'Humanidad en Paro', cuyos beneficios donó a la Fundación RAIS y ‘Worldvision’ o la canción de cuna que compuso para Unicef.

A sus 26 años Sofía Lecubarri Ruigómez (Londres, 1993), más conocida por su nombre artístico, Sofía Ellar, ha logrado convertirse en tan solo dos años en una artista de éxito, demostrando que se puede gestionar una carrera musical de manera independiente, asumiendo las labores de artista, empresaria y gestora de su propio proyecto. Y todo esto huyendo de los cauces tradicionales y apoyándose en las redes sociales como punto de partida.

"He de decir que jamás pensé que acabaría siendo artista ni que llenaría salas con más de diez personas que no fueran amigos míos"

Con dos discos autoproducidos a sus espaldas – ‘Seis Peniques’ (2017) y ‘Nota en do’ (2018)-, ahora regresa a los escenarios con su nueva gira, ‘De puntillas’, habiéndose consolidado en el panorama musical español en el ámbito de la música autoeditada.

Una trayectoria peculiar

Podría decirse que la peculiaridad ha marcado su trayectoria desde los inicios. El proyecto Sofia Ellar surgió a raíz del trabajo de fin de grado de sus estudios en Administración de Empresas. "Aunque pudiera parecer que no guardaba nada de relación con la música, gracias a la insistencia de mis padres pude desarrollar este proyecto desde la visión menos creativa", admite. Y es que, tras más de cuatro años dedicados a una carrera que, a priori, no le apasionaba, Ellar descubrió la manera de regresar a su auténtica pasión, la música, y sacar partido de todo este tiempo invertido.

“El nacimiento de las plataformas sociales, internet y la crisis de la piratería propiciaron un punto de inflexión en la industria musical. Aparecen nuevas líneas de negocio que no necesariamente pasan por una discográfica, aunque es cierto que estas te garantizan un camino al éxito más rápido", reflexiona. Sin embargo, ella quería demostrar que podía cambiar las reglas del juego y, en definitiva, que podía “empezar como una mujer libre y trabajadora y continuar siéndolo”. Y parece que lo ha conseguido.

“He de decir que jamás pensé que acabaría siendo artista ni que llenaría salas con más de diez personas que no fueran amigos míos. Las claves han sido esfuerzo, mimo y corazón”, resume. En su caso, utilizó las redes sociales como plataforma de lanzamiento. Desde Instagram, donde cuenta con casi 300.000 seguidores, hasta plataformas como Spotify y Youtube. Sin embargo, jamás imaginó que acabaría llenando algunas de las salas de conciertos más importantes de España.

Sofía Ellar, en un concierto Héctor Silva

La otra cara de la moneda: el vértigo y la soledad del artista

“En un momento dedo decidí que me la quería jugar y sentirme satisfecha de haber levantado esto desde la raíz. Las nuevas tecnologías me han permitido hacerlo sin intermediarios y llegar a la gente por otra vía. Yo siempre digo que el éxito depende de meter en una coctelera muchos ingredientes que no siempre dependen del artista”, afirma.

Sin embargo, Ellar reconoce que hay una parte del mundo del artista de la que nunca se habla y es sobre “la parte menos bonita”, aquella en la que aparece el vértigo y de la ansiedad que supone el no saber qué va a pasar mañana. “Janis Chaplin decía que en un concierto haces el amor a 15.000 personas y te vuelves a casa solo. Vivir en gira también es sentirse solo y vacío y esto es algo de lo que nadie habla”, asevera.

"El éxito depende de meter en una coctelera muchos ingredientes que no siempre dependen del artista"

El próximo 17 de abril, Ellar visitará Zaragoza con motivo de su nueva gira, en concreto el escenario del Teatro de las Esquinas. “Me hace mucha ilusión volver a tocar aquí. Algunos de mis primeros conciertos fueron en La Casa del Loco y visitar un teatro impone cierto respeto”, reconoce. Sin embargo, asegura que el público permanecerá sentado "poco tiempo". “Siempre procuro liarla en los directos, quiero estar bailando y que la gente se divierta", concluye.