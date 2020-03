Gracia Querejeta narra la tierra de nadie de tres mujeres ‘Invisibles’

Luis Alegre se multiplicó ayer con sus invitadas, la directora Gracia Querejeta y la actriz Adriana Ozores, por partida doble: primero en la edición número 189 de ‘La buena estrella’, en el Aula Magna del Paraninfo, y luego en otra tertulia, en los cines Palafox, con los espectadores de la película ‘Invisibles’ de Querejeta, su obra número 10, el relato de tres mujeres que, superados los 50, se dan cuenta de que pasan inadvertidas para los hombres. "Para los maduros y los jóvenes. Esta es una de las películas que he hecho con las que más me identifico: me he sentido así en algunas ocasiones. Es también mi propia historia", dijo Gracia.

Luis Alegre definió a Gracia Querejeta como "una gran guionista, una extraordinaria cineasta y una maravillosa directora de actrices, como se ve en esta película". Las protagonistas, las tres amigas que salen a pasear a diario por un parque y a contarse sus angustias y congojas, todo un inventario de conflictos («consigo mismo, con la soledad, con el compromiso", en una cinta sobre «la amistad, las emociones, los sentimientos y las relaciones», apuntó el coordinador), son interpretadas por Emma Suárez, Nathalie Poza y la citada Adriana; Alegre recordó otra efémeride de ella: acaban de cumplirse 40 años de su debut en el cine con ‘Los energéticos’.

Señoras en tierra de nadie

La película aborda la madurez de las mujeres que "se quedan en tierra de nadie. Y la verdad es que sucede. No le sucede a todo el mundo, pero sucede", apuntó Querejeta. Recordó que está película fue, antes, hace cinco años ya, un proyecto de serie televisiva que solo le interesaba a La 2, sin entusiasmo. Luego aparecieron dos productores, Jorge Moreno y Luis Collar, y se convirtió en película. Adriana siempre estuvo en el proyecto, en el que Gracia Querejeta decide asumir un curioso reto: toda la narración sucede en exteriores, en el Parque del Príncipe, en Cáceres, un espacio que estaba en obras y que tiene la flora más variada y más espectacular de Europa.

Sesión 189 de 'La buena estrella': Luis Alegre, Gracia Querejeta y Adriana Ozores. Raquel Labodía.

"Eso era un reto –dijo Querejeta–. Una busca retos siempre. No quieres estar acomodada todo el tiempo, y ha sido un rodaje mucho más complicado de lo que pudiera parecer. Un parque acoge a muchos grupos de paseantes. Es una actividad que hoy en día es muy frecuente, pero hace 20 o 25 era una rareza. Una de las cosas bellas de la globalidad es que trae cosas así. La gente, como mis protagonistas, se junta para pasear. Es una terapia cardiosaludable y también es buena para la cabeza ir charlando e ir contando tus cosas. Es una forma de compartir miedos", insistió.

Adriana Ozores dijo que en ‘Invisibles’ no se muestran "los aspectos más heroicos de la vida y las relaciones, sino la parte más dolorosa, y se mezclan el humor y la angustia. Cuando se dan los clímax, hay giros de guión hacia las risas y el humor, que ofrecen como una bocanada de aire».

Del látigo a la felicidad

‘Invisibles’ es la cuarta colaboración entre la directora y la actriz. "La llamo porque Adriana es muy buena. Es trabajadora, estudia mucho, sabe muy bien lo que quieres contar. Me hace el trabajo muy fácil", explicó Gracia Querejeta, directora también del documental ‘Tanto monta’, sobre Fernando el Católico. Dijo, ya de paso, que le gustaría profundizar en el personaje «porque no tengo demasiado claro cómo es». Adriana Ozores refirió que en 1996 vio la película ‘El último viaje de Robert Rylands’ y quedó fascinada con la forma de trabajar de la directora. "Me dije: 'Yo quiero trabajar con esta señora'. Meses después me llamó. Hay almas con las que quiero estar".

Es el caso de la directora de ‘Cuando vuelvas a mi lado’. "En las películas de Gracia Querejeta hay algo subterráneo que no puedes definir del todo, no sabes muy bien lo que está contando, pero yo quiero participar de eso. ¿Qué cómo trabaja? Cuando no la conoces, y ves que ella va con el látigo, te planteas, 'yo quiero expresar tal o cual cosa, por aquí y por allá'. Cuando ves el resultado, quedas encantada, y te dices: 'Me monto en la barca y que ella reme'", dijo Adriana, que se deja llevar. Y también lo hace aquí, con su simpatía, sus máscaras, su dolor, igual que las otras actrices, a las que se suma Blanca Portillo.

Gracia Querejeta, directora, y Adriana Ozores, actriz, avanzan hacia el aula magna del Paraninfo. Raquel Labodía.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA BRECHA SALARIAL

‘Invisibles’ llega a los cine en vísperas del Día Internacional de la Mujer. "¿Reivindicar? Me gustaría que se acabase con la violencia de género, que parece que somos incapaces de hacerlo”, dijo, como si tanta muerte y tanta arbitrariedad fuesen una suerte de maldición. Un conflicto doloroso y encallado. Agregó: “Por otra parte, me gustaría que se acabase de una vez por todas con la brecha salarial”.

Adriana Ozores observó que una forma de celebración de ese Día es la propia película ‘Invisibles’, donde lo ha dado todo, donde se ha comprometido con un problema latente, que afecta a mucha gente. Y apostilló que estaba de acuerdo con los deseos de su directora. Gracia deslizó que quizá ‘Invisibles’ pase de película a serie de televisión, como lo fue en sus inicios.