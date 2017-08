Rumbo a Canadá

Si uno repasa las expediciones al Polo Norte realizadas en los últimos dos siglos se dará cuenta del variopinto grupo de personajes que han desfilado por estos lares. Durante todo el siglo XIX y parte del XX, los 90 grados latitud norte fueron un codiciado botín para un sinfín de aventureros y soldados de fortuna en busca de un poco de gloria. Sin ser comparable en épocas, métodos y territorios, el Polo Norte desató una fiebre semejante a la que corrió en su día por toda América tras la búsqueda del preciado y siempre esquivo Dorado.

En las últimas jornadas, intentando huir del tedio que embarga a cualquier expedición que no puede hacer otra cosa que esperar a que mejore el tiempo, y después de acabar el libro del Tao -y no sacar nada en claro de él-, le he requisado a nuestra compañera María Valencia un libro excelente del británico Fergus Fleming. 'La conquista de Polo Norte' analiza con detenimiento y gusto por el detalle las epopeyas, heroicidades y grandes tragedias que causó la obsesión por una de las últimas fronteras del planeta.

A través de sus páginas desfilan héroes como Nansen, impostores como Cook o Peary, iluminados como Hall, o hasta los tres suecos que se les ocurrió la chifladura de intentar llegar a finales del siglo XIX en un globo de hidrógeno hasta el mismo Polo. La mayor parte de ellas ni que decir tiene que acabaron en tragedias, muertes, hambres, congelaciones, amputaciones o en el peor de los casos de canibalismo.