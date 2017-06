Ensalada fría de ternera con trufa de San Juan.

Aunque es menos popular y no todo el mundo la conoce, la trufa de verano es uno de los manjares estivales que no deben faltar en la mesa. el cocinero de Lalola de Alcañiz, David Requena, es consciente de ello, y por eso la incluye en la receta de ensalada fría de ternera que se incluye bajo estas líneas. "Al no ser tan aromática como la de invierno hay que ver con qué productos la puedes combinar; a mí me gusta con platos frescos porque ponerla en un guiso fuerte no tendría sentido", opina.

Ingredientes:

300 gramos de solomillo de ternera

30 gramos de ralladura de trufa de verano o de San Juan

o de San Juan 50 gramos de queso patamulo curado de oveja

50 gramos de germinados de cebolla

El zumo de medio limón

Un diente de ajo

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón

Preparación: