El pueblo bonito a la misma distancia de Zaragoza y Teruel con un castillo en un mar de montañas

Algunos incluidos en la lista de 'Los Pueblos Más Bonitos de España', y otros que no lo están, pero no porque no lo merezcan, Aragón cuenta con una gran lista de preciosos lugares en los que perderse y que son ideales para desconectar del estrés y la rutina. Nuestra comunidad presume de riqueza patrimonial que hace las delicias de los visitantes. Los amantes de los castillos encuentran en el territorio aragonés un paraíso, con maravillas como los de Peracense y Albarracín, pero si eres de los que quiere ampliar horizontes, muy cerca de aquí puedes encontrar tesoros arquitectónicos que te dejarán con la boca abierta. En la vecina Castellón, a la misma distancia de Teruel que de Zaragoza, encontramos un bonito pueblo que no te puedes perder este 2024, y no solo por su impresionante fortaleza.

Qué ver en Morella, uno de los pueblos más bonitos de España

Solo necesitas dos horas de coche, bien saliendo desde Zaragoza o bien haciéndolo desde Teruel, para encontrar uno de los pueblos más bonitos de España. Se enclava un municipio de la Comunidad Valenciana que nos da la bienvenida desde la carretera con una impresionante postal dominada por su castillo, una de las fortalezas más relevantes del Mediterráneo, compuesta por 16 torres, 6 portales y casi 2 kilómetros de murallas.

De hecho, el acceso principal a la localidad son las Torres de San Miguel, unas torres gemelas, de base octogonal, que fueron construidas en el siglo XIV y una forman parte muy importante y destacada de la estructura amurallada que rodea la población.

Este pueblo pertenece a la comarca de Els Ports, en la provincia de Castellón, y nos invita a hacer un viaje al pasado. Su castillo domina un océano de montañas, y es una fortaleza construida aprovechando la roca natural que precisamente debe su importancia y encanto a esta situación privilegiada.

El castillo de Morella crea una postal única en este pueblo de Castellón Juan Carlos fotografía, via Canva.com

Declarada Conjunto Histórico-Artístico y con el prestigioso premio Patrimonio de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Morella es un ejemplo inmejorable de ciudad gótica. Entre sus tesoros arquitectónicos más destacados encontramos la Basílica Arciprestral Santa María la Mayor, uno de los templos más bellos del Mediterráneo, que constituye una verdadera joya del gótico religioso.

Este monumento reúne en una misma fachada dos puertas de gran interés: la de los Apóstoles y la de las Vírgenes. Y en su interior alberga el altar mayor de estilo churrigueresco, cuya eucaristía se acompañaba con el órgano monumental aún conservado, creado por Turull, de la escuela Aragonesa, en 1719.

Construido por la orden franciscana entre los siglos XIII y XIV, el Convento de San Francisco está compuesto por la Iglesia, el Claustro y la Sala de Profundis. Un templo que aúna toda la belleza del gótico y en donde, entre otros muchos atractivos, se conserva una de las muestras más antiguas del arte macabro español, La Danza de la Muerte, una pintura del siglo XV que unen a la nobleza, al clero y al pueblo en torno a la muerte.

Vista de Morella y su impresionante entorno natural Arssecreta, via Canva.com

Uno de los rincones más desconocidos de la ciudad es el 'Jardín de los poetas', que se redefine como lugar de homenaje a los poetas vinculados con Morella. Este pequeño y encantador jardín se encuentra a los pies del Convento de San Francisco, donde la gente puede descubrir algunos de los grandes poetas del territorio así como disfrutar de un bonito y tranquilo paraje.

Pero si hablamos de naturaleza, los encantos de Morella se multiplican. El paisaje de este municipio se extiende entre un mar de montañas, bosques y barrancos salpicados de un rico patrimonio cultural y artístico que va desde ermitas hasta masías y puentes.

Una de las rutas imprescindibles para hacer en esta localidad castellonense es el recorrido circular de la montaña por el Paseo de la Alameda, que permite admirar una atractiva silueta del castillo, así como una excelente panorámica de las montañas de Els Ports.

De igual forma, cerca del pueblo podemos descubrir las pinturas rupestres Morella La Vella, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; Saltapins, un parque de aventuras con un circuito multiaventura de actividades para todas las edades; rutas de senderismo y ciclismo BTT o a caballo; y espacios naturales como el Barranc dels Horts de Ares o el Parque Natural de la Tinença de Benifassà.

Dónde comer en Morella

En esta localidad castellonense puedes disfrutar de la gastronomía local en diferentes establecimientos de calidad. Estos son algunos restaurantes donde comer en Morella:

Casa Pere , en la calle Blasco de Alagón, 22

, en la calle Blasco de Alagón, 22 Blanca , en la calle Marquesa Fuente Sol, 9

, en la calle Marquesa Fuente Sol, 9 Cardenal Ram , en Cuesta Suñer, 1

, en Cuesta Suñer, 1 El Cid , en Puerta San Mateo, 3

, en Puerta San Mateo, 3 Casa Roque , en Cuesta San Juan, 1

, en Cuesta San Juan, 1 La Fonda , en Carreró de García, 21

, en Carreró de García, 21 Mesón del Pastor, en Cuesta Jovaní, 5 y 7

Cómo llegar a Morella, en Castellón

Para llegar a Morella desde Zaragoza hay que tomar la N-232 en un trayecto de unas dos horas en coche, aproximadamente. Por su parte, para llegar desde Teruel se tarda lo mismo, y hay que tomar la A-226.

