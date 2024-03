El pueblo cerca de Zaragoza que es la 'pequeña Bolonia' entre el Moncayo y las Bardenas Reales

¿Quieres viajar a Italia sin salir de España? Pues lo tienes muy fácil. En Aragón puedes descubrir la conocida como 'Toscana española', todo un tesoro de Teruel que no puede faltar en tu itinerario de viaje. La comarca del Matarraña y sus pueblos, paisajes y gastronomía hacen las delicias de turistas y lugareños, y le han otorgado este título. Pero muy cerca de nuestro territorio hay otros lugares que recuerdan a este país. En Navarra, por ejemplo, encontramos un pueblo que parece italiano, sobre todo, por su joya arquitectónica, su basílica, el principal atractivo de la localidad, aunque no el único, por supuesto.

Hoy nos desplazamos a un destino imperdible en la Comunidad Foral y que tenemos a un tiro de piedra de Aragón, por lo que no hay excusa para no visitarlo.

Qué ver en Cascante, un pueblo de Navarra para viajar a Italia

Entre el Parque Natural de Bardenas Reales y la sierra del Moncayo se enclava un bonito pueblo de 4.050 habitantes que fue un antiguo poblado celtíbero y un importante enclave romano. Este municipio recuerda a la ciudad italiana de Bolonia por su principal atractivo turístico.

Hablamos del principal distintivo de Cascante: la basílica de Nuestra Señora del Romero y sus Arcos, una de las joyas arquitectónicas de la Ribera de Navarra. Una visita a este monumento nos transporta al Santuario della Madonna di San Luca, una parada obligatoria en Bolonia y uno de los enclaves con más encanto de la ciudad, así como un lugar de peregrinaje.

Es un templo barroco del siglo XVII que fue construido sobre una iglesia y se encuentra junto al parque del Romero, un mirador espléndido hacia el valle del río Queiles que se une al casco histórico mediante su espectacular arquería de 39 arcos de medio punto.

De ahí los paralelismos con el monumento italiano, ya que el Santuario de Nuestra Señora de San Luca de Bolonia también está conectado con el casco histórico de la ciudad a través de su característica columnata, la más larga del mundo. Ésta comienza, precisamente, en la Porta Saragozza (Puerta Zaragoza, en español), y se extiende por 4 kilómetros con más de 600 arcos que, junto con los otros pórticos de la ciudad, está declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

Vista de Cascante y la basílica de Nuestra Señora del Romero, un tesoro de Navarra Turismo Navarra

No obstante, este conjunto monumental no es el único atractivo del municipio de Cascante. En el corazón de la villa no te pierdas la iglesia de la Asunción, de estilo renacentista, y el Museo de Cascante, que alberga el órgano más antiguo de Navarra y 16 monedas celtíberas.

Asimismo, los amantes de la naturaleza también pueden disfrutar de un tiempo de desconexión recorriendo la Vía Verde del Tarazonica, la antigua línea de ferrocarril tanto en dirección a Tudela como a Tarazona. Otro imprescindible es la laguna de Lor, un lugar ideal para observar las aves que habitan allí y que se encuentra a tan solo 3 kilómetros del pueblo.

Por supuesto, su cercanía al Parque Natural de Bardenas Reales hace de este enclave una parada obligatoria, ya que es el mayor lugar de interés natural que ver cerca de Cascante. Es un paraje semidesértico de gran valor ecológico y de singular belleza se encuentra a unos 30 kilómetros de la villa.

Dónde comer en Cascante

Una buena opción para comer en este pueblo navarro es el restaurante Mesón Ibarra, situado en la calle Vicente Tutor, 3, cuya especialidad son las verduras de la zona: alcachofas, espárragos, cardo, cogollos...

Cómo llegar a Cascante, en Navarra

Para llegar a Cascante desde Zaragoza hay que tomar la AP-68 en un trayecto de aproximadamente una hora en coche. Mientras que para llegar desde Huesca hay que tomar la A-23 y la AP-68 en un trayecto de una hora y media en coche.

