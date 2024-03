El pueblo pequeño de Zaragoza a los pies del Moncayo con un castillo y cuevas

El Moncayo y su parque natural es uno de los parajes más imponentes de Aragón y durante todo el año atrae a muchos turistas no solo de la comunidad sino de toda España. Esta joya de la provincia de Zaragoza es perfecta para empaparse de la naturaleza, pero también de los pueblos que salpican sus alrededores. No se nos ocurre mejor plan para esta época de primavera que descubrir esta impresionante zona y perderse por las localidades situadas en las faldas del Moncayo. Por ello, si quieres disfrutar de este entorno natural privilegiado, no te pierdas este bonito y pequeño pueblo a poco más de una hora en coche de la capital aragonesa.

Qué ver en Añón de Moncayo, un bonito pueblo que es un mirador natural

Rodeado de naturaleza, a los pies del Moncayo, se encuentra un enclave con vestigios de su pasado medieval que podemos descubrir en los restos de la muralla defensiva que rodeaba la villa y data del siglo XII. Además, son perfectamente visibles en la Puerta de la Virgen del Río.

No te puedes perder en Añón de Moncayo el castillo, una fortaleza defensiva medieval típica del valle medio del Ebro que data del mismo siglo. Es de planta cuadrangular, tiene cinco torreones, patio de armas, conserva gran parte de su mampostería y detalles en sillería.

Asimismo, perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén, y durante el siglo XVI pasó a manos de familias nobles de Aragón y cambió de fortaleza a palacio residencial. En la actualidad, parte del Castillo funciona como vivienda y hospedaje al estilo casa rural de la época.

Por supuesto, no te pierdas la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo del siglo XIII que en principio era de estilo románico; posteriormente se le hicieron modificaciones. La decoración interna cuenta con varias capillas y retablos, el principal hace honor al apóstol Santiago.

En su interesante entorno natural nos encontramos con las Cuevas del Rey o de Añón. Son uno de los encantos principales de este pueblo de la comarca de Tarazona y Moncayo. Se encuentran muy cercanas a la localidad y son dos cuevas de poca profundidad. De una de ellas surge un manantial, cuyas aguas desembocan en el río Huecha.

De igual forma, puedes visitar el Centro de Interpretación de la Naturaleza para descubrir las maravillas naturales que ofrecen el Parque Natural del Moncayo y su entorno; y acercarte al espectacular mirador natural conocido como el Balcón del Huecha, desde donde podrás admirar unas hermosas vistas del valle.

En Talamantes, muy cerca de este encantador pueblo de 214 habitantes, se encuentran las peñas de Herrera: cuatro elevaciones rocosas que son hábitat de una rica flora y fauna. La mayor de ellas se llama Picarro, y podemos conocerlas a través de un sendero señalizado con marcas pintadas en las rocas al inicio del camino. Es una ruta ideal para los amantes del senderismo que parte desde Añón de Moncayo.

Dónde comer en Añón de Moncayo

Una buena opción para comer en este pueblo zaragozano es el Hotel Restaurante El Comendador de Añón, que destaca por su menú degustación.

Cómo llegar a Añón de Moncayo, en Zaragoza

Para llegar a Añón de Moncayo desde Zaragoza hay que tomar la AP-68 y la N-122 en un trayecto de poco más de una hora en coche. Mientras que para llegar desde Huesca hay que tomar la A-23 y la AP-68 en un trayecto de una hora y 45 minutos en coche.

