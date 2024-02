El pueblo de película en Huesca famoso por mucho más que su longaniza y trufa

Si vamos en busca de pueblos con encanto de España, sin ninguna duda, hay que hacer una parada obligatoria en Aragón. Desde algunos de los más bonitos del país, que son tan populares que no necesitan ni carta de presentación, como Albarracín, toda una joya turolense, hasta pequeñas joyas enclavadas en entornos naturales de ensueño que pueden ser escenario de cuentos y películas, la comunidad aragonesa no tiene nada que envidiar no solo a otros lugares del país sino, por qué no decirlo, del mundo. En Huesca, Zaragoza y Teruel se esconden lugares donde viajar en el tiempo, perderte en la naturaleza y, sobre todo, disfrutar de la exquisita gastronomía que tanto caracteriza a nuestro territorio.

No es de extrañar que tanto medios nacionales como internacionales caigan rendidos ante muchos enclaves de Aragón, e incluso algunos gozan de fama mundial por elementos concretos. En este caso nos desplazamos a Huesca para descubrir un pueblo conocido en todo el mundo por un producto, la longaniza, pero que sorprende por todos los demás encantos que esconde. ¿Te animas a perderte entre calles de película en el corazón del Pirineo?

Qué ver en Graus, un pueblo medieval que es puerta de los Pirineos centrales

En la confluencia de los ríos Ésera e Isábena, entre los yacimientos arqueológicos de Las Forcas, que abarcan desde la prehistoria hasta la época romana, y coronada por un templo renacentista, aparece una villa que, al pasear por sus calles te transportará en el tiempo. Capital de la comarca de La Ribagorza, este encantador municipio oscense medieval cuenta con infinidad de intereses turísticos que no te puedes perder.

Paseando por sus estrechas calles empedradas encontramos uno de los más bellos lugares de la villa, la Plaza Mayor nos descubre la Casa Consistorial, un edificio del siglo XVI de estilo renacentista aragonés. Otros ejemplos de este rico patrimonio son la Casa Bardaxí o las Casas Barón y Heredia, que corresponden al siglo XVIII, y cuentan con curiosas pinturas alegóricas en sus fachadas. Y en una de las vías más populares de Graus, la calle Barranco, se encuentra el gran monumento erigido en honor al polifacético Joaquín Costa, que pasó gran parte de su vida en la localidad.

Asimismo, y por si fuera poco, en este pueblo de Huesca de 3.415 habitantes se encuentra uno de los puentes más bonitos de España, y es también su monumento más característico. Se encuentra en la parte baja del pueblo, la más antigua. El Puente de Abajo de Graus es una bella estructura medieval del siglo XII con tres arcos que nos regala la mejor vista de la Basílica de la Virgen de la Peña.

Este templo, precisamente, es otro de los símbolos de Graus. Desde el claustro de la Basílica de la Virgen de la Peña podemos disfrutar de unas preciosas vistas del pueblo y su hermoso entorno. El santuario alberga uno de los espacios museísticos más singulares que se pueden encontrar en Aragón: el Museo de los Iconos, que alberga imágenes religiosas de oriente y occidente, reproducciones de imágenes de las diferentes escuelas y tradiciones iconográficas de países como Rusia, Creta, Chipre, Grecia, Polonia, Roma o Ucrania.

Todos estos encantos han hecho que Graus y su Plaza Mayor hayan sido escenario de rodajes cinematográficos y anuncios publicitarios. Aquí se han rodado comedias españolas como 'Villaviciosa de al lado', dirigida por Nacho García Velilla y protagonizada por artistas de la talla de Carmen Machi, Arturo Valls y Belén Cuesta; o filmes como 'Al otro lado del túnel', de Jaime de Armiñán.

La marca de pasta fresca Pastas Rana, la Lotería Nacional en 2015 y una marca de pintura plástica holandesa también han escogido esta localidad de La Ribagorza como escenario para sus anuncios publicitarios. De igual forma, la Basílica de la Virgen de la Peña y la longaniza de Graus aparecen en un capítulo del conocido documental de Georgina Rodríguez, 'Soy Georgina', que puedes ver en Netflix.

La longaniza y la trufa, reinas de la gastronomía en Graus

Dos récords Guinness ostenta esta localidad. Uno por la longaniza más larga del mundo, y otro por la parrilla más grande. No es de extrañar, ya que esta carne se reparte para unas 8.000 personas y se cocina en una parrilla de 25 metros en plena calle. La Fiesta de la Longaniza en Graus, proclamada de Interés Turístico de Aragón, se celebra desde 1992, y es famosa en todo el mundo.

De igual forma, esta localidad de Huesca es uno de los referentes nacionales de la trufa fresca. Alberga el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura, uno de los lugares más importantes de trufa en España. Esta comarca es uno de los paraísos truferos de la geografía española.

Durante los meses de temporada de trufa, entre noviembre y marzo, aproximadamente, se celebra en el territorio el Trufa-te, que es itinerante, o el Mercado de Trufa Fresca en Graus, el más antiguo de Aragón, que se creó en 1947.

Dónde comer en Graus

Son muchas las opciones para disfrutar de la gastronomía de la zona en este pueblo de Huesca. Estos son algunos de los mejores restaurantes de la localidad donde probar, entre otras cosas, la longaniza de Graus:

Bodegas De Arnés , en la calle Camino de Panillo, 1

, en la calle Camino de Panillo, 1 Restaurante El Criticón , en la calle Coreche, 2

, en la calle Coreche, 2 Las Forcas , en la calle Barasona, 1

, en la calle Barasona, 1 Restaurante El Marítimo , en la calle de Miguel Cuervo Radigales, 11

, en la calle de Miguel Cuervo Radigales, 11 Restaurante Stopive, en la calle Salamero, 20

Cómo llegar a Graus, en Huesca

Para llegar a Graus desde Huesca hay que tomar la A-22 en un trayecto de poco más de una hora en coche. Por otro lado, para llegar desde Zaragoza hay que tomar la A-23 en un trayecto de casi dos horas en coche.

