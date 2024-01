El pueblo pequeño de Aragón con 33 habitantes que forma parte de 'La Laponia española'

Muchos de los pueblos de Aragón tienen muy pocos habitantes, algunos casi no superan ni los 50, pero eso no quita para que su belleza y la de sus alrededores sea muy destacable. De hecho, su escasa población los convierte en lugares ideales para la desconexión. No obstante, no hay que olvidar que la despoblación es una triste realidad en España, y nuestra comunidad es una de las más afectadas por esta situación. La provincia de Teruel es la más salpicada por estas diminutas localidades, y visitarlas es la oportunidad ideal para descubrir encantadores rincones que tienen mucho que ofrecer.

Visitar la España vaciada, más allá de la triste realidad que la rodea, es también una oportunidad para desconectar de verdad de la rutina y olvidarte de los problemas del día a día. Uno de estos lugares tan tranquilos y bonitos ideales para esto se encuentra entre los tesoros de la Sierra de Albarracín, y es un verdadero paraíso de paz. Tanto es así que incluso ha llamado la atención de la revista 'Condé Nast Traveler' en su selección de 'Cinco pueblos españoles donde Cristo perdió la zapatilla'.

Qué ver en Toril, un lugar para desconectar en Teruel

En el desierto demográfico de la Sierra de Albarracín hay pueblos realmente sorprendentes. Uno de ellos es el municipio de Toril y Masegoso, con 33 habitantes, que cuenta con un entorno natural y patrimonio arquitectónico de lo más interesante. En el término municipal discurre el río Cabriel, rodeado de chopos y cauces, que en el Molino de San Pedro origina una bella cascada. Además, aquí las fuentes son muy abundantes, y entre ellas destaca la del Prado y la Vieja.

Tanto Toril como Masegoso están prácticamente despoblados, y son dos ejemplos muy representativos del desierto demográfico que se extiende por parte de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. Tal y como señalan en 'Condé Nast Traveler', esta zona es conocida como 'La Laponia española' porque las densidades de población superan por poco 1 habitante por kilómetro cuadrado, "unos valores inferiores a la mayor parte del territorio de la aislada región escandinava".

Entre los intereses turísticos de Toril se encuentra la Iglesia de San Abdón y Senén, una construcción de mampostería, con nave única de cinco tramos cubierta con bóveda de medio cañón y lunetos, que en las primeras décadas del siglo XVIII fue erigida como Iglesia Parroquial la ermita de Nuestra Señora del Remedio en el Masegoso.

Además, su entorno natural no invita a otra cosa que no sea hacer rutas de senderismo en las múltiples posibilidades de la zona, abarrotada de pinares, que permite visitar lugares únicos, como por ejemplo, el nacimiento del Tajo.

Dónde comer en Toril, Teruel

Para comer en esta pequeña localidad de Teruel hay que desplazarse a alguno de los pueblos que lo rodean. Por ejemplo, podemos ir al Bar Restaurante El Molino de Algarbe, a 3 kilómetros de Moscardón y a 11 de Toril (unos 12 minutos en coche).

Cómo llegar a Toril, en Teruel

Para llegar a Toril desde Teruel capital hay que tomar la A-1513 en un trayecto de unos 40 minutos en coche. Mientras que para llegar desde Zaragoza son casi dos horas y media en coche por la A-23.