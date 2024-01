Así es la ruta viral de Teruel que tiene 4 millones de visitas en Instagram

Parece que Aragón está cada vez más de moda, ya que se va abriendo hueco en el panorama internacional y conquista el corazón de turistas tanto nacionales como extranjeros que deciden visitar nuestra comunidad. Ya sea por los preciosos paisajes que se esconden, por la gastronomía que aquí se disfruta o por la infinidad de atractivos culturales, patrimoniales y arquitectónicos, la comunidad aragonesa está muy presente en los itinerarios de viaje a nivel mundial, bien en conocidas revistas y periódicos como 'National Geographic' o 'Le Monde', entre otros, o bien en redes sociales como TikTok, X (antes Twitter) e Instagram.

Los 'influencers' de viajes Manoli y Álex en su cuenta de Instagram no dejan de acumular visualizaciones en un vídeo publicado en esta red social hace ya unos meses. Se trata de un espectacular paseo por la que consideran "la ruta más increíble de España", que se encuentra en la provincia de Teruel y es todo un regalo de la naturaleza que, si todavía no conoces, no puedes perderte este 2024.

Ruta por las espectaculares pasarelas del Parrizal de Beceite, en Teruel

La Comarca del Matarraña se compone de muchos pueblos preciosos, entre los que destaca Beceite, una localidad bañada por el río Matarraña que es un tesoro escondido por su impresionante riqueza natural, histórica y cultural. Se trata de un destino único en el que descubrir preciosos paisajes gracias a rutas muy atractivas.

Es uno de los pueblos más bonitos de Teruel (se sitúa a 200 kilómetros de la capital de la provincia) y, aunque tiene infinidad de intereses turísticos, se ha hecho viral en redes sociales por uno en concreto. No es otro que el Parrizal de Beceite, un espectáculo de rocas y pasarelas de madera a lo largo del río Matarraña que culmina en el "Estrecho", donde se estrecha y forma un impresionante cañón.

Esta excursión se ubica a unos 5 kilómetros del pueblo. La ruta discurre por pasarelas a través de cañones, cascadas y pozas con aguas cristalinas, así como pasos excavados en la roca y desfiladeros, todo un entorno de ensueño ideal para visitar en familia.

Horarios y precios de la ruta del Parrizal de Beceite

Este espectacular recorrido por las pasarelas se puede realizar dentro de un horario determinado en función de la época del año:

Del 1 de enero al 8 de marzo se puede visitar desde las 9.00 hasta las 17.00 en un único turno.

se puede visitar desde las 9.00 hasta las 17.00 en un único turno. Del 9 al 30 de marzo , dos turnos de visita: de mañanas es desde las 9.00 hasta las 14.00; y de tardes desde las 15.00 hasta las 19.00.

, dos turnos de visita: de mañanas es desde las 9.00 hasta las 14.00; y de tardes desde las 15.00 hasta las 19.00. Del 31 de marzo al 15 de septiembre, también dos turnos de visita: desde las 9.00 hasta las 14.00 y desde las 15.00 hasta las 20.00.

Además, para visitar este impresionante entorno natural hay que comprar entradas. Estas son las tarifas de los precios en la temporada 2024:

Adulto a partir de 12 años: 8 euros por persona

a partir de 12 años: por persona Menores de 6 a 11 años: 2 euros por persona

Infantil de 0 a 5 años: gratuito

de 0 a 5 años: Federado en club de montaña español: 5 euros por persona (es necesario mostrar la acreditación de federado al personal del Ayuntamiento)

Los menores/infantiles deberán ir acompañados de un adulto. Es necesaria la compra de al menos una entrada de adulto o federado.

Dónde comer en Beceite, en Teruel

En Beceite hay gran cantidad de establecimientos donde disfrutar de la excelente gastronomía de la zona. Entre ellos se encuentra el restaurante La Rabosa, que se ubica en la avenida del Toscà. El teléfono de reservas es 603 73 41 86 y está abierto todos los días, excepto los lunes, que permanece cerrado, en horario de 9.00 a 1.00 y hasta las 18.00 los domingos.

Cómo llegar a Beceite, en la Comarca del Matarraña

Para llegar a Beceite desde Teruel hay que tomar la N-420 y la N-211 en un trayecto en coche de dos horas y 20 minutos aproximadamente. Desde Zaragoza son poco más de dos horas en coche por la N-232.