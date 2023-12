Cambios en las medidas de la maleta de mano en un avión: cuáles son y cuándo entrarán en vigor

El Parlamento Europeo ha propuesto cambios que obligan a las aerolíneas 'low cost' a cambiar su política comercial vigente respecto al equipaje de mano de los pasajeros de cabina. Las compañías de bajo coste, en España y el resto de Europa, han rechazado la propuesta para que las maletas de mano sean gratis o que estas modifiquen sus medidas. No obstante, la petición europea ha sido aprobada este octubre de 2023.

Actualmente, la Ley de Navegación Aérea dispone que el equipaje de mano debe estar incluido en el precio del billete. Sin embargo, en la misma no se especifican las medidas ni el peso, por lo que las compañías pueden entablar los límites a sus clientes. Como han hecho hasta ahora. La petición del Parlamento Europeo, por tanto, quiere poner medidas a estas maletas de mano.

Y es que, en el último año, la subida en el precio de los carburantes ha provocado un encarecimiento de los billetes de avión en todas las compañías de España y el resto de Europa. Así que, los viajeros buscan alternativas más baratas donde no tengan que gastar un extra de dinero en el equipaje.

Las nuevas medidas de las maletas de cabina acordadas

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo recomienda que el equipaje de mano no supere los 55 centímetros x 35 centímetros x 20 centímetros. Actualmente, el Parlamento Europeo ha aprobado las medidas para poder volar con equipaje de mano sin un coste adicional en el billete, pero la petición depende del Consejo Europeo. Por tanto, si el Consejo Europeo sigue adelante, estas serán las medidas que podrás llevas siempre en cabina, y no obligarte a solo una mochila como ahora. No obstante, de momento, las compañías, como hemos apuntado, han rechazado estas medidas del Parlamento Europeo.

Es decir, aunque el Parlamento Europeo ya ha aprobado la unificación de medidas para poder viajar con equipaje de mano sin coste adicional del billete, esta petición requiere la revisión y visto bueno del Consejo Europeo. Así que, cuando este organismo aprueba el cambio, se podrá fijar una fecha de entrada en vigor y olvidar la negativa de las compañías aéreas.