OCU denuncia a estas tres aerolíneas por malas prácticas con el cobro del equipaje en Zaragoza

El equipaje suele ser motivo de reclamación en muchos viajes. Las aerolíneas, sobre todo, las de bajo coste, permiten viajar cada vez con menos bultos, salvo que se pague un sobrecoste. En algunos casos esconden letra pequeña que se encargan de denunciar las asociaciones de consumidores.

La organización de consumidores y usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la dirección general de Consumo del Gobierno de Aragón sobre varias prácticas que considera "contrarias a la normativa de consumo", de tres aerolíneas que operan en el aeropuerto de Zaragoza. La asociación, que cuenta con delegación en la capital aragonesa, ha asegurado que Ryanair, Vueling y Wizz Air imponen "cláusulas y prácticas abusivas".

Costes por el equipaje de mano y pagos en efectivo

En su escrito, presentado esta semana, denuncian que se incluyen "suplementos por maleta" y limitan los pagos en efectivo tanto en el aeropuerto como a bordo. En este último caso, la asociación ha detectado que se impide el uso de efectivo en los mostradores del aeropuerto y durante el vuelo. Las compañías argumentan causas sanitarias, tras la pandemia de covid, pero OCU recuerda que "la propia OMS ha declarado el fin de la emergencia sanitaria" y que "ni antes ni ahora existe causa legal o sanitaria que permita denegar el pago en efectivo a sus pasajeros".

En el primer caso, la asociación recuerda que el equipaje no facturado, es decir, el equipaje de mano, "debe ser considerado como un elemento indispensable del transporte de los pasajeros v no puede ser objeto de un suplemento en el precio del billete de avión", según los derechos de los pasajeros que reconoce la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), entre otras normativas y jurisprudencia.

La asociación ha detectado que las aerolíneas "imponen a los consumidores el cobro de cargos adicionales sobre el billete de transporte aéreo". Este coste extra se situaba entre los 5 y los 40 euros cuando la asociación empezó a estudiarlo, en función de la aerolínea y trayecto, pero "actualmente se ha incrementado hasta alcanzar en algunos casos los 100 euros por persona y trayecto", afirman en el escrito que firma la presidenta de OCU Ileana Izverniceanu y el delegado en Aragón, Alejandro Marín.

Ryanair: sobrecoste por 'embarque prioritario'

La aerolínea irlandesa Ryanair, vuela actualmente desde Zaragoza a Bolonia, Bruselas (Charleroi), Londres (Stansted), Marrakech, Milán (Bérgamo), Palma, París (Beauvais), Santiago y Venecia (Treviso). OCU explica que hasta noviembre de 2018, los pasajeros "podían realizar el embarque con un bulto de pequeñas dimensiones y otro de hasta 10 kilos, siendo considerado como equipaje de mano".

Sin embargo, desde esa fecha, "la compañía comenzó a cobrar por este segundo equipaje y por subirlo a la cabina del avión". De esta forma, Ryanair solo permitía seguir subiendo al avión con los dos bultos y llevar ambos en cabina a los usuarios que compraban sus billetes con la tarifa de 'Embarque Prioritario', suponiendo un precio añadido para el usuario por trayecto. "Actualmente solo incluye un bulto pequeño de 40x20x25 cm en su tarifa 'Value'. Si el usuario desea llevar una maleta de cabina normal de hasta 10 kilos y dimensiones de 55x40x20 cm, el pasajero necesariamente ha de suscribir la modalidad 'Regular' pagando un extra que puede superar los 35 euros para poder llevar su maleta de cabina de hasta 10 kilos".

Vueling: extra de 100 euros por pasajero y trayecto

La denuncia contra Vueling se dirige a que en su tarifa 'basic' solo se incluye la posibilidad de llevar un bolso en el asiento de 40x20x30 centímetros. "Si el pasajero quiere llevar su maleta de mano en cabina de 10 kilos debe pagar un extra que puede superar los 100 euros por pasajero y trayecto". Además, en la denuncia de la asociación se añade que la compañía ha añadido distintos servicios adicionales "para ocultar este sobrecoste" tales como elección del asiento, prioridad en embarque o mostradores exclusivos.

OCU denuncia que "no existe otra opción dentro de sus tarifas que permita llevar la maleta de mano en cabina a los pasajeros, de hecho, resulta más económico que el consumidor contrate su tarifa óptima facturando el equipaje de hasta 25 kilos en bodega que supone un sobrecoste de 53,50 euros por trayecto y pasajero". En este sentido, OCU recuerda que "estos costes por facturar equipaje que se transporta en la bodega se ajustan a la normativa y la fijación del precio es libre por las aerolíneas".

De ahí que vea una "estrategia" en la compañía, desviando al consumidor hacía esta opción que de actuar conforme la normativa no debería suponer coste alguno. Así, considera que "se camufla dicho coste y se adicionan otras partidas no solicitadas para el consumidor en una maquiavélica venta cruzada de servicios no solicitados"

Wizz Air: servicios no solicitados

En el caso de la aerolínea Wizz Air, que vuela a Rumanía, cambia también el nombre de la tarifa, pero el problema de los sobrecostes se mantiene. "De la misma forma y operativa que Vueling se han eliminado las tarifas que cobraban por la maleta de mano de hasta 10 kilos anteriormente en su web, condicionando esta posibilidad a otros servicios o facturación de equipaje en bodega", apunta la asociación.

En esta aerolínea si el usuario viaja con la tarifa 'Basic' y quiere llevar una maleta de cabina normal, tendrá que contratar la tarifa 'Wizz Go' que supone un sobrecoste de 78,28 euros extra, que incluye a su vez un equipaje facturado de hasta 20 kilos, no existiendo posibilidad de llevar de mano de hasta 55/40/23 cm sin pagar por el facturado referido, explican desde la asociación. Denuncian que esto supone que se lleva al pasajero a tener que pagar otro servicio no solicitado "si solo se precisa llevar una maleta de mano estándar de hasta 10 kilos" y se limitan los derechos de los consumidores.

