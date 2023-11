Descuentos de Ryanair en los vuelos directos desde Zaragoza a París, Milán o Venecia por Navidad

Desde adorables mercadillos navideños abarrotados de gente, hasta agradables paseos por las ciudades iluminadas y decoradas, pasando por tardes de tiendas y turismo, son muchas las posibilidades de disfrutar de estas fechas tan especiales que están a la vuelta de la esquina. Coger un avión para visitar otra ciudad en Navidad es un plan que no se puede rechazar, y todavía menos si es un vuelo con descuento. Esto lo tienen muy claro en Ryanair, que han sacado una oferta para distintas fechas en diciembre que no invitan a otra cosa que no sea escapar de la rutina en una ciudad europea.

Directamente desde el aeropuerto de Zaragoza, sin necesidad de trasladarse a Madrid o Barcelona, podemos conocer otras ciudades de Europa estas Navidades a precios muy asequibles gracias a los descuentos de Ryanair. Esta oferta incluye vuelos directos desde la capital aragonesa a París, Milán y Venecia.

Vuelos baratos Zaragoza-París Beauvais en Navidad

Ida el lunes 18 (14,99 euros) y vuelta el jueves 21 (146,04 euros) de diciembre por un total de 161,03 euros.



(14,99 euros) (146,04 euros) de diciembre por un total de 161,03 euros. Ida el lunes 18 (14,99 euros) y vuelta el sábado 23 (119,85 euros) de diciembre por un total de 134,84 euros.

(14,99 euros) (119,85 euros) de diciembre por un total de 134,84 euros. Ida el jueves 21 (14,99 euros) y vuelta el jueves 28 (49,27 euros) de diciembre por un total de 64,26 euros.

(14,99 euros) (49,27 euros) de diciembre por un total de 64,26 euros. Ida el sábado 23 (28,57 euros) y vuelta el jueves 28 (49,27 euros) de diciembre por un total de 77,84 euros.

(28,57 euros) (49,27 euros) de diciembre por un total de 77,84 euros. Ida el jueves 28 (117,47 euros) y vuelta el sábado 30 (77,40 euros) de diciembre por un total de 194,87 euros.

Vuelos baratos Zaragoza-Milán Bérgamo en Navidad

Ida el lunes 18 (44,99 euros) y vuelta el viernes 22 (114,99 euros) de diciembre por un total de 159,98 euros.

(44,99 euros) (114,99 euros) de diciembre por un total de 159,98 euros. Ida el lunes 18 (44,99 euros) y vuelta el sábado 23 (132,19 euros) de diciembre por un total de 117,18 euros.

(44,99 euros) (132,19 euros) de diciembre por un total de 117,18 euros. Ida el martes 19 (19,99 euros) y vuelta el viernes 22 (134,35 euros) de diciembre por un total de 154,34 euros.

(19,99 euros) (134,35 euros) de diciembre por un total de 154,34 euros. Ida el martes 19 (19,99 euros) y vuelta el sábado 23 (132,19 euros) de diciembre por un total de 152,18 euros.

(19,99 euros) (132,19 euros) de diciembre por un total de 152,18 euros. Ida el viernes 22 (43,89 euros) y vuelta el martes 26 (93,89 euros) de diciembre por un total de 137,78 euros.

(43,89 euros) (93,89 euros) de diciembre por un total de 137,78 euros. Ida el viernes 22 (43,89 euros) y vuelta el viernes 29 (130,04 euros) de diciembre por un total de 173,93 euros.

(43,89 euros) (130,04 euros) de diciembre por un total de 173,93 euros. Ida el sábado 23 (29,74 euros) y vuelta el martes 26 (93,89 euros) de diciembre por un total de 123,63 euros.

(29,74 euros) (93,89 euros) de diciembre por un total de 123,63 euros. Ida el sábado 23 (29,74 euros) y vuelta el viernes 29 (130,04 euros) de diciembre por un total de 159,78 euros.

(29,74 euros) (130,04 euros) de diciembre por un total de 159,78 euros. Ida el sábado 23 (29,74 euros) y vuelta el sábado 30 (130,04 euros) de diciembre por un total de 159,78 euros.

(29,74 euros) (130,04 euros) de diciembre por un total de 159,78 euros. Ida el martes 26 (71,44 euros) y vuelta el viernes 29 (130,04 euros) de diciembre por un total de 201,48 euros.

(71,44 euros) (130,04 euros) de diciembre por un total de 201,48 euros. Ida el martes 26 (71,44 euros) y vuelta el sábado 30 (130,04 euros) de diciembre por un total de 201,48 euros.

Vuelos baratos Zaragoza-Venecia Treviso en Navidad

Ida el sábado 16 (24,23 euros) y vuelta el miércoles 20 (32,99 euros) de diciembre por un total de 57,22 euros.

(24,23 euros) (32,99 euros) de diciembre por un total de 57,22 euros. Ida el sábado 16 (24,23 euros) y vuelta el sábado 23 (87,35 euros) de diciembre por un total de 111,58 euros.

(24,23 euros) (87,35 euros) de diciembre por un total de 111,58 euros. Ida el miércoles 20 (21,99 euros) y vuelta el sábado 23 (87,35 euros) de diciembre por un total de 109,34 euros.

(21,99 euros) (87,35 euros) de diciembre por un total de 109,34 euros. Ida el miércoles 20 (21,99 euros) y vuelta el miércoles 27 (46,73 euros) de diciembre por un total de 68,72 euros.

(21,99 euros) (46,73 euros) de diciembre por un total de 68,72 euros. Ida el sábado 23 (48,85 euros) y vuelta el miércoles 27 (46,73 euros) de diciembre por un total de 95,85 euros.

(48,85 euros) (46,73 euros) de diciembre por un total de 95,85 euros. Ida el sábado 23 (48,85 euros) y vuelta el sábado 30 (190,99 euros) de diciembre por un total de 239,84 euros.

(48,85 euros) (190,99 euros) de diciembre por un total de 239,84 euros. Ida el miércoles 27 (87,35 euros) y vuelta el sábado 30 (190,99 euros) de diciembre por un total de 278,34 euros.

