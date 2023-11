Precios de los billetes de AVE Zaragoza-Marsella para viajar a Francia en el puente de diciembre

La vista ya está puesta en los próximos festivos. Y es que hay que ir pensando no solo en el puente de diciembre, sino también en las vacaciones de Navidad que, una vez hemos dejado atrás Halloween y Todos los Santos, son las próximas (y últimas) fechas festivas de 2023. Este año, en el último mes hay dos festivos nacionales: el miércoles 6, Día de la Constitución, y el viernes 8, Día de la Inmaculada Concepción. Los más afortunados podrán cogerse fiesta prácticamente toda esa semana, hasta el 10, y tanto si formas parte de ese grupo, como si eres de los que no tiene fiesta el 7, te ofrecemos un plan que no podrás rechazar: viajar a Francia en tren directo desde Zaragoza.

Las líneas Madrid-Marsella y Lyon-Barcelona ofrecen conjuntamente cuatro viajes al día y 28 trayectos semanales, con los que se conectan 17 destinos a ambos lados de la frontera, como Guadalajara, Zaragoza, Tarragona, Girona, Figueres, Perpiñán, Narbona, Béziers, Montpellier, Nîmes, Aviñón, Aix-en-Provence o Valence.

La duración máxima del viaje entre Madrid y Marsella (con parada en la capital aragonesa) es de 8 horas, mientras que la ruta Lyon-Barcelona se completa en menos de cinco horas.

Horarios y precios del AVE Zaragoza-Marsella para el puente de diciembre

Ya están a la venta los billetes para viajar en los trenes AVE de Renfe entre España y Francia para el puente de diciembre. Y se puede hacer en sus dos rutas internacionales, que conectan Lyon con Barcelona y Marsella con Zaragoza y Madrid. Estos son los horarios y precios para viajar desde la capital aragonesa a la ciudad francesa de Marsella del 6 al 10 de diciembre:

Día : 6 de diciembre

: 6 de diciembre Hora de salida desde Zaragoza : 14.50

: 14.50 Hora de llegada a Marsella : 21.30

: 21.30 Precio del billete de ida : 189 euros

Día : 10 de diciembre

: 10 de diciembre Hora de salida desde Marsella : 08.04

: 08.04 Hora de llegada a Zaragoza : 14.22

: 14.22 Precio del billete de vuelta: 209 euros

Si, por el contrario, no tienes puente largo y el 7 de diciembre trabajas, estos son los horarios y precios para viajar de Zaragoza a Marsella del 8 al 10 de diciembre:

Día : 8 de diciembre

: 8 de diciembre Hora de salida desde Zaragoza : 14.50

: 14.50 Hora de llegada a Marsella : 21.30

: 21.30 Precio del billete de ida: 143 euros