El pueblo medieval de 4.000 habitantes a dos horas de Zaragoza que está entre los más bonitos del mundo

Recientemente tres pueblos españoles, entre los que se encuentra uno turolense, han obtenido la distinción de Mejores Pueblos Turísticos 'Best Tourism Village 2023' del mundo. Este Sello Mejores Pueblos Turísticos reconoce a las localidades que constituyen ejemplos notables de destinos de turismo rural con valores culturales y naturales y conservan los productos y estilo de vida rurales. Uno de los afortunados se encuentra muy cerca de Zaragoza, por lo que no hay excusa para no visitarlo. Esconde un patrimonio cultural y gastronómico que quita el aire y que, sin duda, hace de este municipio un merecedor galardonado.

Sigüenza, uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

Este bonito pueblo de la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, es una de los distinguidos con el sello de Mejores Pueblos Turísticos 'Best Tourism Village 2023' del mundo de la Organización Mundial del Turismo. Es conocido por su centro histórico medieval que alberga lugares emblemáticos como la plaza Mayor, preciosas iglesias románicas, una catedral , la Casa del Doncel y un castillo que domina la ciudad.

Es una hermosa villa de 4.300 habitantes con un impresionante patrimonio, declarada conjunto histórico-artístico, que está situada estratégicamente para controlar el paso del alto Henares y los valles de los ríos Dulce y Salado. Es una ciudad medieval, renacentista, ilustrada, barroca y neoclásica, una mezcla que no invita a otra cosa más que visitarla.

La catedral es un ejemplar muy bonito del cisterciense o primer gótico y son de obligada visita las Capillas de los Arces, de San Pedro, de la Anunciación, o de San Marcos, la estatua del Doncel y los rosetones góticos de los siglos XII-XVI.

Vista de la Catedral de Sigüenza GettyImages

Uno de sus puntos fuertes es la gastronomía por su gran calidad y tradición, que está basada en productos de la zona. Destacan los asados de cordero y cabrito en horno de leña, sopa castellana, migas, platos de caza, elaborados con setas de la zona y los dulces como las yemas del Doncel, los bizcochos borrachos, las trufas de las Hermanas Clarisas y los elaborados con miel. Además, desde 2017 el Restaurante El Doncel cuenta con una Estrella Michelín.

Cómo llegar a Sigüenza, muy cerca de Zaragoza

Para llegar a Sigüenza desde Zaragoza hay que tomar la A-2, un trayecto de dos horas y cinco minutos en coche. Desde Teruel se tarda lo mismo, y hay que tomar la A-23 y la N-211 para llegar a esta localidad de Guadalajara.

