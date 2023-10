Las zonas favoritas de los valencianos para coger setas en Teruel: de Mosqueruela a Griegos

La provincia de Teruel se caracteriza durante esta época del año por ser una tierra con gran afición a la micología. El Boletus edulis, la trompetilla negra, el robellón o las setas de cardo son algunas de las variedades micológicas más comunes en la provincia de Teruel. Y, las sierras de Albarracín, Javalambre y de Gúdar, las zonas favoritas para recolectar setas.

Los boletus y los robellones son las setas de otoño más demandadas en las sierras turolenses por los autóctonos y por sus vecinos, los valencianos, los cuales también conocen los mejores enclaves para coger setas en esta época del año. Y, precisamente, eligen las anteriores sierras para disfrutar de una jornada micológica.

"Me encanta Teruel y la temporada de setas, en especial mi favorita: el boletus. Siempre que he tenido oportunidad me he escapado a la Sierra de Albarracín, a pueblos como Bronchales, Torres de Albarracín y Orihuela del Tremedal a coger setas. Es de los mejores sitios no muy lejos de Valencia", ha declarado a HERALDO Eva Sanfélix, una joven de Valencia. De hecho, esta es una de las principales zonas elegida por los vecinos de la Comunidad Valenciana para coger setas en otoño.

Setas en la Sierra de Albarracín

La comarca Sierra de Albaracín es una de las favoritas por los valencianos para recoger setas durante el otoño. Un territorio de parajes recónditos y arquitecturas de fuerte presencia, donde los recursos micológicos son muy importantes. Esto es gracias a la cantidad de setas silvestres comestibles que en él fructifican.

Algunos de los rincones más famosos donde encontrar setas durante la temporada 2023-2024 son los montes que se encuentran en las siguientes localidades: Bronchales, Orihuela del Tremedal, Noguera, Guadalaviar, Griegos, Bezas, Villar del Cobo o Gea de Albarracín, entre otras.

Coger setas en Gúdar-Javalambre

En la sierra de Gúdar-Javalambre encontramos extensos pinares en los que predominan los níscalos (rebollones) y las llanegas. De hecho, es uno de los enclaves turolenses donde más cantidad de setas podemos encontrar. Y, una de las comarcas turolenses más cercanas a la Comunidad Valenciana, por lo que sus montes son muy transitados por los aficionados a la micología de esta comunidad.

Localidades como Sarrión, Alcalá de la Selva, Camarena de la Sierra, Manzanera, Mosqueruela, Nogueruelas, Gúdar, Linares de Mora o Albentosa son algunos de los términos municipales más transitados.

Setas tóxicas: amanitas y otras variedades

La familia de las setas amanitas, género de hongos basidiomicetos del orden Agaricales, es muy amplia y no todas son tóxicas, pero otras lo son y mucho. La phalloides, la pantherina o la berna son las epsecies que un recolector debe evitar cuando disfruta de una jornada micológica. Así que, si se tienen dudas, lo mejor, es solo recoger las setas de las que no se tiene ninguna duda de lo que son. En el decreto de 2009 sobre las setas silvestres comestibles y comercializables en España salen 56 especies que no tienen problema alguno, y 76 que no pueden comerse ni venderse bajo ningún concepto por su toxicidad.