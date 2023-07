Este es el pueblo de canales y casas de colores en el que puedes viajar a Venecia sin salir de España

Roma es uno de los destinos más populares para disfrutar de las vacaciones de este verano con salida directa desde España. Y, en concreto, Venecia es uno de los favoritos puesto que es uno de los viajes de ensueño de muchos turistas. Ahora que además hay vuelo directo desde Zaragoza, son muchos los que se animan a descubrir la ciudad italiana. Aunque, para algunos, resulta inaccesible, ya sea por presupuesto o por la distancia que la separa de nuestro lugar de origen.

Sin embargo, en España contamos con una pequeña localidad muy similar a la italiana. Se trata de Port Saplaya, una zona residencial en la costa del municipio de Alboraia, a solo diez kilómetros al norte de Valencia. Así que, si tu sueño siempre ha sido viajar hasta Venecia, pero todavía no puedes hacerlo, ahora puedes acercarte a esta zona de gran encanto que guarda un gran parecido con la famosa ciudad de los canales.

La 'pequeña Venecia' está en España: a diez kilómetros de Valencia

El pueblo valenciano de Port Saplaya cuenta con construcciones urbanísticas de los años setenta. Pero lo que más la conecta con Venecia es su entramado de canales entre los edificios, igual que los que podemos recorrer en la ciudad italiana en una típica góndola. Eso sí, el municipio español también nos permite disfrutar y relajarnos en una de sus dos playas anchas, separadas por la entrada al puerto, con un kilómetro de longitud y arenas finas y doradas.

Port Saplaya también destaca por sus edificios y casas de colores, otro rasgo similar al de la icónica ciudad de los puentes en Italia. Estas construcciones se caracterizan por estar pintadas en colores pasteles amarillos, ocres, azules y verdes, lo que antiguamente ayudaba a los pescadores a identificar su hogar en los días de mucha niebla. Esta explicación se debe a que el sol aumenta esas tonalidades, lo que permite que se reflejen en el agua de los canales y puedan servir como guía

Entre los canales y las casas de colores, la similitud entre la ciudad italiana y la española Port Saplaya es mucha. Por ello, hay quienes ya la han denominado la ‘pequeña Venecia’, aunque, para nosotros esta localidad está mucho más cerca y es más accesible para una escapada.

Viaje barato sin salir de España

Viajar hasta Venecia requiere de un mayor presupuesto que si nos quedamos en la península, por mucho que, por ejemplo, encontremos vuelos baratos desde Zaragoza para ir hasta Italia. Por ello, tras descubrir Port Saplaya, muchos turistas prefieren esta opción 'low cost' sin salir de España. Además, el municipio español guarda atractivos turísticos que lo convierten en uno de los principales destinos vacaciones tanto para los valencianos que son los que más cerca lo tienen como para los turistas del resto de España.

Otra de sus ventajas es que, a pesar de estar solo a 10 kilómetros de Valencia, no está tan masificadas como otras playas de la zona. Esto permite desconectar en un ambiente de paz y tranquilidad. Asimismo, la ofertas hostelera de la zona está bien desarrollada para que a los visitantes no les falte de nada y, todo ello, más barato que en la propia Venecia.

Cómo llegar a Port Saplaya y qué hacer

La carretera V-21 une Valencia y Port Saplaya en un trayecto en coche de solo 15 minutos. Si vamos desde Castellón, el recorrido es de 45 minutos por la AP-7. Así que, con estos breves trayectos, merece la pena acercarse hasta la localidad valenciana que tiene muchos atractivos.

Para empezar, destaca cómo su puerto interior se abre al mar, lo que provoca que se ramifique entre los edificios y de lugar, así, al entramado de canales similar al que popularizó Venecia. Aunque en el caso de Port Saplaya las construcciones que se han edificado en las orillas del canal no son ni edificios palaciegos ni casas señoriales, guardan su particular encanto cuando vemos cómo la mayoría guardan su pequeña embarcación en un amarre en la puerta de casa. Además, los colores que caracterizan las casas de la zona también se asemejan a los de Burano, la localidad próxima a Venecia.

Otro de los imprescindibles turísticos de Port Saplaya son sus playas alejadas del turismo masivo, por lo que podemos decir que no es el destino más típico de la costa levantina. Aunque razones no le faltan para serlo. Con un paseo marítimo en el que la brisa del Mediterráneo siempre acompaña y unas callejuelas peatonales para perderse, la localidad valenciana no tiene nada que envidiarle a la italiana.