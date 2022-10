El pueblo de Aragón que se llena de fantasmas en Halloween

Una cosa es tener miedo de los fantasmas y otra, muy distinta, verlos con tus propios ojos. La noche del 31 de octubre, cierta villa aragonesa celebra Halloween de un modo muy especial; este año lo hará por decimotercera vez, con la implicación de dos asociaciones locales y un montón de voluntarios. Será una auténtica noche de miedo.

La villa en cuestión es Caspe, y la iniciativa es la Fantasmada. El caspolino Pedro Palacios pertenece a la asociación Histórica Vestimentum, organizadora de esta actividad junto a otro colectivo de la localidad, La Casa Bosque. “La Fantasmada comenzó reivindicando la restauración del castillo del Compromiso, que estaba en ruinas. Al principio era una simple concentración, algo más light. Poco a poco se fue transformando la idea y ahora es una especie de túnel del terror, con un centenar de personas implicadas”.

Esta terrorífica idea se desarrolla en la parte antigua de Caspe, aunque va variando de localización exacta. En este 2022 estará por la zona de la calle de La Muela. “No hacemos siempre el mismo recorrido, hay que ir variando. A las dos asociaciones organizadoras nos apoyan muchos voluntarios, que consiguen darle más realce a la noche. Cada cual decide lo que quiere hacer, los personajes que van a recrear y las ropas y complementos que van a usar, y nos coordinamos para hacer algo conjunto”.

El miedo organizado comienza esa noche en Caspe a las 21.00. “Estamos hasta la 1.00, y nos vamos relevando. Somos grupos de 40 personas y cada uno pasa unos 20 ó 25 minutos actuando en la zona elegida, nos vamos relevando cada poco y a veces coincidimos más de uno. Antes de empezar se establecen unas reglas básicas; que los actores no toquen a nadie durante los sustos, que los niños pequeños no entren o entren a cargo de un adulto y que la gente no se pase con los actores, claro. No hay que olvidar que somos todos voluntarios. Se trata de pasar un buen rato, sin más”.

