'Mi siguiente viaje', escapadas a medida basadas en la experiencia: "Desde 2020 vivo de este proyecto personal"

Hacer de tu pasión tu profesión es una de las premisas más deseadas. Y esto es precisamente lo que decidió hacer hace cuatro años la zaragozana Ana Castrillo. Tras estudiar Publicidad en la Universidad San Jorge y hacer un máster de Marketing en la Universidad de Zaragoza, decidió lanzarse a la aventura de emprender.

Y lo hizo creando ‘Mi siguiente viaje’, un blog de viajes que nace a modo de diario y en el que comparte consejos acerca de lugares que ella misma ha visitado, entre alojamientos, presupuestos, dónde comer o perderse, con opciones para todo tipo de gustos y bolsillos. Así, en su portal encontramos destinos en América, África y Europa. Entre sus últimas guías de viaje destacan las de Egipto, París, Laponia o Portugal. “El nombre viene de una expresión recurrente, pues todos tenemos un próximo destino que queremos visitar”, explica.

Aunque lleva viajando toda la vida –“desde que era un bebé”- fue su viaje a Egipto el que despertó en ella las ganas de compartir todo lo aprendido y conocido allá. “Quería hacer algo con la historia de aquel país, su cultura, y todas mis fotos. Pensé que era información valiosa, algo que podría funcionar”, explica.

Y vaya si lo hizo. Hoy, la zaragozana supera los 30.000 seguidores en redes sociales. “Para mí viajar es lo mejor que hay en el mundo. Tengo mucha curiosidad y siempre quiero conocer lo que hay más allá´”, admite. Porque, en sus palabras, viajar te permite crecer como persona. “Conoces un lugar a través de sus paisajes, de sus gentes y de su gastronomía. No hay otra experiencia igual”, asevera Castrillo.

Además, la zaragozana tan solo habla de destinos que ella misma ha visitado. “Intento combinar rutas turísticas con lugares curiosos que no suelen visitarse, incluso utilizando Google Maps, en su modo ‘street view’, y acabo encontrando rincones verdaderamente fascinantes”, admite. Del mismo modo, al crear su propio material audiovisual en cada viaje, eso le ha valido el reconocimiento de los internautas. “También comparto consejos y cuento cosas curiosas, como el día que el personal de seguridad me arrebató mi teléfono por hacer unas fotografías en unas tumbas en Egipto. No, no es buena idea intentarlo”, explica, entre risas.

¿Qué ropa me llevo a Laponia?

La zaragozana responde muchas dudas que le surgen a ella misma antes de viajar a ciertos lugares, como le ocurrió en Laponia, donde hay mucho más qué hacer además de ver auroras boreales. “Es un destino al que viaja mucha gente, pero ¿qué equipaje se lleva a un lugar tan frío? Yo lo respondo en mi blog, una de las entradas que cuenta con más visitas; y cuento algunas curiosidades”, añade.

En esta misma línea, hace unos meses decidió poner en marcha un nuevo servicio de asesoría de viajes, con el que pretende confeccionar viajes a medida bajo una premisa clara: “Los preparo como si fueran para mí misma”. Desde opciones de vuelos e itinerarios, pasando por visitas, bares y restaurantes, excursiones o zonas de compra. “He llegado a preparar un viaje con una agenda día por día. Hay personas que no tienen tiempo para mirarlo, pero no por eso quieren quedarse con las ganas”, explica.

En su caso, las redes sociales se han convertido en un escaparate fundamental a la hora de llegar a mucha más gente. “Hoy en día, todo se busca aquí. Y las fotografías se han convertido en cebos fundamentales”, admite. Algo que se notó mucho a raíz de la llegada de la pandemia. “Desde 2020 prácticamente vivo de este proyecto personal. Un sueño hecho realidad y un motivo de orgullo para mí y un proyecto en el que quiero seguir creciendo. Mi objetivo es conocer el mundo entero”, concluye.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.

Visita todas las informaciones relacionadas con el turismo en Aragón.