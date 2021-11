La miel de Fuendejalón que deleita y crea afición

Son de Fuendejalón, y ejercen. La familia que regenta desde hace décadas Apícola Cuartero ha conseguido que su marca, la Miel del Tío Juan Cruz, sea apreciada y buscada en multitud de países. El responsable de que este sueño empezase a dibujarse sigue acercándose a la envasadora que ahora lleva su hijo Adolfo. "Mi padre empezó, he estado a su lado desde muy chaval y desde que me pasó la responsabilidad traté de adaptar el negocio a los requerimientos del mercado actual, sin dejar de hacer las cosas bien, como él me enseñó".

Adolfo frena un momento su discurso porque le entra una llamada que no puede desatender. La despacha en un par de minutos, en un inglés más que apañado. "Solíamos traer algunas variedades de miel de Transilvania, pero el proveedor que teníamos ahí nos ha dejado colgados y localicé por internet a éste en Hamburgo, nos entendemos bien. Has puesto un poco cara de sorpresa, pero lo entiendo, me he sorprendido a mí mismo;tengo 55 años y a los 47 solo hablaba español, pero el estrés es un buen factor de automejora, a veces o te agarras o caes del todo".

"Empezamos con tres colmenas –recuerda Adolfo– y ahora repartimos las que tenemos por toda la zona, que son más de 3.000.el inicio fue vender a los vecinos y ahora estamos en medio mundo, pero la escuela ha sido la venta ambulante por los pueblos, luego llegó la posibilidad de tener la envasadora en el pueblo y ahora tenemos la duda de jugárnosla a ampliar, porque ya vamos justos de espacio, pero da un poco de miedo con la situación actual del mercado. Tendremos que pensarlo muy bien".

La Miel del Tío Juan Cruz trata de abarcar a todos los tipos de cliente, empezando por el que quiere producto del de toda la vida -mil flores, romero, tomillo– a quienes abren un poco la mano –espliego, alfalfa– y también los que buscan sabores más exóticos. "Somos cuatro en la familia, nuestros chavales tienen 21 y 17 años, son muy jóvenes, pero los dos han mostrado ya su intención de quedarse en el negocio. Yo quiero quedarme el tiempo suficiente para ayudar a Alejandro yGabriel a formarse bien, y si luego se acaban decidiendo, aquí estaremos para ayudar".

La polémica de la miel china

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció recientemente una hipotética trama sobre miel cosechada en China e importada por un operador portugués, que se mezcla con miel cosechada en España para adquirir el origen España si más del 50% en peso de la mezcla final es miel cosechada en España. El origen de cada miel se identifica por el polen presente y la flora de la zona de recolección, pero si se somete a ultrafiltración desaparece ese trazo. "Es un gran problema –concluye Adolfo– al que tenemos que enfrentarnos ahora. Como si no fuera bastante difícil el día a día".

Una increíble selección de variedades para la sorpresa del consumidor

Apícola Cuartero produce e importa. Por eso su variedad de producto es tan amplia. "Las de acacia y tilo –explica Adolfo– las hemos traído hasta ahora del este de Europa; también solíamos tener de frambuesa, pero actualmente se va de precio, y no hay mercado para ello. En años sucesivos Hemos tenido de cilantro, menta… de España conseguimos miel de cerezo, de aguacate, de almendro, de limonero, de zarzamora, de brezo... la de aguacate sorprende mucho, no se precisa de grandes cantidades para mejorar muchos platos y recetas, desde carnes a batidos".

En invierno, el cuidado de las colmenas es fundamental. "Ahora no producen miel, así que se trata de que vayan tirando y estén cerca de casa para controlarlas, darles alimento o tratamientos; en otras épocas del año nos vamos más lejos. Ahora tengo dos banqueras de colmenas al lado del pueblo, en alto".

Apícola Cuartero no hace envíos a particulares, pero sí venden al detalle en la nave y sus productos aparecen en tiendas gourmet y grandes cadenas. "Prefiero no saltarme a nuestros distribuidores, creo en ese sistema".

La firma exporta mucho. "Mandamos miel y otros productos a Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, algo en Italia y Alemania... hemos entrado bien en Suecia, y fuera de Europa acabamos de conseguir acceso a Arabia Saudí. Tenemos un gran cliente en Azerbaiyán, otros en Hong Kong y Taiwán y hay presencia en Qatar. A veces la burocracia alarga ciertas cosas, pero en principio no nos quejamos".

En Qatar pasó algo curioso hace unos años. "A nosotros y otras marcas de alimentación de España, con motivo del anuncio del mundial de fútbol; se iban a vender nuestros productos con la marca de Qatar 2022 por todo el mundo árabe, pero hubo un cambio gubernamental bastante brusco y anularon el proyecto al completo. Por suerte, no habíamos empezado a trabajar, pero conozco un fabricante de queso que tenía ya dos tráilers de queso envasado y perdió mucho".

Un elemento básico en el recetario árabe

A pesar de las dificultades descritas, Adolfo Cuartero (mieltiojuancruz.com) se muestra esperanzado con el futuro próximo gracias a la exportación. "No nos podemos quejar, la mitad de lo producido y distribuido va para afuera, y ese porcentaje irá subiendo. El mercado español da lo que da, hay mucha miel de calidad y mucha competencia; la cosa no tiene pinta de mejorar. La exportación debería ser el pilar fundamental del mundo rural; ahora mismo el 35% de nuestra producción va para el mercado árabe".

Adolfo tiene claros los términos básicos de su negocio. "Si conseguimos hacernos necesarios en mercados fuertes, podremos mantenernos. he colaborado desde hace un tiempo con una firma borjana, Ecogeótica, que distribuye especias molidas y hierbas medicinales. De esa unión han salido nuevos productos".

El destino principal de esos nuevos alicientes para el intermediario y el consumidor final es el mercado árabe. "Mezclamos las hierbas y especias con crema de miel, y el producto tiene mucha salida en el mundo árabe. En el Corán hay productos sagrados como la miel, los dátiles, la nigela sativa que es una hierba de poderes curativa… nosotros usamos además otros como la moringa, el propóleo o el jengibre y preparamos recetas concretas a petición de los clientes, en las que la miel es más de 90% y estas hierbas y especias completan las recetas usando las proporciones adecuadas. El aceite de nigela, por ejemplo, viene de Etiopía vía Francia".

La dieta tradicional en los países árabes también juega a favor de la firma. " En los postres suele haber muchos productos con miel; en el mes del Ramadán se consume mucha miel y mucho fruto seco en las horas hábiles de la noche, porque da energía para soportar el ayuno total por el día".

Artículo incluido en la serie 'Aragón es Extraordinario'.