Rodi y Bodegas Aragonesas, alianza firme en Fuendejalón

Fuendejalón, tierra de garnacha. La frase puede sonar reduccionista, pero se antoja certera para una localidad que no solo alberga una firma señera de la D.O. Campo de Borja, Bodegas Aragonesas, sino que también tiene a un decano de la restauración en la zona, con la calidad como bandera y la innovación como obsesión: el Rodi.

Mar (maitre: la pequeña) y Blanca (la cocinera y alquimista culinaria) son las hermanas Rodríguez; llevan este bar y restaurante que fundaron sus padres el 21 de abril de 1968. El negocio acaba de soplar 53 velitas de funcionamiento ininterrumpido. Siempre ha sido popular; las recetas clásicas de Avelina, la fundadora, le hicieron querida y admirada por doquier, y el arrojo (aliñado con bonhomía) de su marido Joaquín hicieron posible el éxito sostenido. Avelina murió joven, en 1987, a los 54 años, y Joaquín le sobrevivió tres décadas largas; falleció hace tres años. De su calidad humana dejaron muestra las manifestaciones de duelo en sus respectivos sepelios. “El funeral de nuestra madre fue una inundación de flores; nosotras cogimos las riendas del negocio y nuestro padre siempre nos ayudó en lo que pudo. Ambos sembraron su carácter en nosotras, y creo que la gente también nos quiere por aquí”.

El restaurante estuvo a punto de no ser tal. “Antes de venir a esta casa a vivir y trabajar, la idea de mis padres era que sirviese de almacén de grano y cochera; ellos eran agricultores. Mi padre tuvo un accidente con el tractor, pensó que se iba a quedar inválido; le dijo a mi madre que con el mal panorama físico que tenía para trabajar en el campo, y los costes de contratar más mano de obra, se le había ocurrido poner un bar”.

Avelina no lo veía claro. “Mi madre –cuenta Blanca– le dijo que servir a borrachos no le hacía mucha ilusión, que no venía nadie al pueblo, pero mi padre dijo que se podía combinar con fonda y restaurante. Al final, convenció a mi madre; fue el primer negocio con los tres servicios declarado legalmente en todo el Campo de Borja. Las cartas las encargábamos en la Imprenta Blasco de Zaragoza, nos han gustado siempre las cosas bien hechas. Y la gente tiene que salir de casa contenta;mis padres trataban igual o mejor a los de dineros que a los maletillas que venían a las fiestas y no tenían ni donde dormir.

Delicias de ayer y hoy

¿Qué se come en el Rodi? Blanca inventa, y acierta. “Con estas alcachofas de Novillas que ves aquí hago una flor al aceite de oliva caliente; los espárragos de ahí mismo están de lujo a la plancha, y también funcionan en pastel. Te ofrezco unos raviolis de longaniza fresca con nuestra propia fórmula, bañados en garnacha y terminados con trufa negra rallada del Moncayo. Si prefieres otra cosa, tienes bolas de gallina en pepitoria, o un jarrete de ternasco de Aragón al aroma del Moncayo, y nuestros garnachicos, bolitas de mazapán a la garnacha con o sin chocolate, de postre”.

Blanca matiza un par de cosas respecto a su propuesta. “No sé si sois de maridar las cosas con vino, pero teniendo a Bodegas Aragonesas en el pueblo es la mejor idea que puede tenerse. Por ejemplo, un Centifolia rosado le va perfecto a las alcachofas o los espárragos; me gusta experimentar en casa estas cosas, y luego me rodeo de gente en la que confío”.

La cocinera revela un secreto para ocasiones especiales. “¿Habéis probado las fresas frescas con sardina rancia, sin aceite ni sal, con una copa de Fagus? ¡Ojo! Una vez me encargaron una degustación en nuestra bodega familiar, que normalmente usamos para visitas, y llamé a Javi Vela, enólogo de Bodegas Aragonesas, para que subiera vinos que acompañaran bien a las tapas que iba a preparar. No le dije nada de las fresas porque se me ocurrió después de hablar con él. Trajo varios vinos y cuando le dije de mezclar las fresas, la sardina rancia y el Fagus, se sorprendió. “Que sepas –me dijo– que la sardina rancia y las fresas me enamoran por separado, pero nunca las hubiera mezclado... y me alegro de que lo hayas hecho. Y sí, el Fagus le va perfecto”.

Rodi Gourmet siempre anda buscando el plus ultra, con la base sólida de lo casero y único. Si sacan pimientos rellenos de bacalao en el menú de días laborables, también sabe distinto. Mejor. “Suelo tener algo en mente, sí -­apunta Blanca– y en este caso es otro dulce, que ya se está catando y que anunciaré lo antes posible, para sumarlo a los garnachicos y nuestra sal de garnacha como producto personalísimo. Llevo tres años puliendo ese producto. Ya veréis.De momento, hoy probáis este helado de garnachicos con merengue, en una paulova seca. Así os vais con el mejor sabor de boca”.

Tándem con Bodegas

La alianza entre las espartanas dueñas de Rodi y sus vecinos bodegueros es estrecha, y está consolidada. Bodegas Aragonesas nació en 1984 y fue pionera como sociedad anónima en España procedente de una cooperativa para comerciar todo tipo de productos. De sus vastas instalaciones salen joyas como el mentado Fagus, un tinto superlativo, sus hermanos menores y sobradamente alabados (Garnacha Centenaria y Aragonia) y el impresionante Galiano, de producciones cortas y destinado casi exclusivamente a la exportación.

Una visita cotidiana en el pueblo

La parroquia de San Juan el Bautista y la ermita de Nuestra Señora del Castillo están en pleno centro del pueblo. La ermita de la patrona de Fuendejalón (en la foto, su torre) tiene buen tamaño, hasta el punto de que realmente puede pasar por una iglesia pequeña. Es muy común visitarla en el día a día entre las personas más devotas del pueblo, con una fórmula muy curiosa: irse a la virgen un rato. Es un edificio de tres naves y planta rectangular, con seis pequeñas capillas laterales.En 2007 se benefició de una minuciosa restauración.

