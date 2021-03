La muestra principal de la obra del Goya joven se puede ver en la Cartuja de Aula Dei, el antiguo monasterio de los cartujos situado en la carretera de Montañana a Peñaflor, muy próximo a Zaragoza.

Pero poder contemplar in situ el ciclo más extenso del artista en su etapa juvenil, compuesto por once (de la que quedan siete) escenas sobre la vida de la Virgen, no es tan sencillo. A causa de la pandemia, el aforo de los grupos se ha reducido a la mitad, por lo que solo se sacan a la venta 40 entradas cada semana, para un pase guiado los sábados a las 11.30.

Esta limitación hace que las entradas, que se compran en la web de Zaragozago, se agoten con facilidad, tanto que para las próximas semanas ya no hay disponibles.

Además de la iglesia, donde se pueden ver los óleos de Goya, la visita incluye un recorrido por el monasterio, que fue levantado en cuatro años por los monjes de la orden de la Cartuja, en el siglo XVI.

Actualmente, en este importante enclave habitan miembros de la comunidad religiosa Chemin Neuf, quienes ejercen de guías de excepción para enseñar al turista el complejo. Llevan viviendo en este edificio histórico, declarado Bien de Interés Cultural, desde el pasado 2011, cuando la orden francesa recibió la donación de la propiedad tanto del inmueble como de su contenido, incluida la obra de Goya.

Esta colección de óleos es la joya de la corona del monasterio. El conjunto lo formaban originariamente once escenas, haciendo de éste el ciclo más extenso de su producción joven. Goya las pintó entre 1772 y finales de 1774, cuando contaba con apenas 26 años, aunque del total solo han sobrevivido siete pinturas, algunas dañadas parcialmente.

El motivo de este deterioro fue la desamortización de Mendizábal, que en el año 1836 supuso el abandono de la Cartuja. Décadas después, en 1902 las escenas de Goya en la iglesia del monasterio se sustituyeron por decoraciones de los hermanos Buffet, simbolistas franceses.

En tiempos recientes, la administración pública ha invertido dinero y esfuerzo en volver a poner en valor los óleos de Goya y hacerlos accesibles al público. Además de las labores de restauración, se llegó a construir un túnel bajo tierra para que las mujeres, que habían sido vetadas por los cartujos (habitantes en aquella época del monasterio) pudieran llegar hasta la iglesia sin ser vistas.

Actualmente, nadie tiene prohibido el acceso siempre que se tenga una entrada. El precio de estas es de 6 euros para mayores de 7 años y hay descuentos para jubilados y otros colectivos. La visita guiada tiene una duración de unos 90 minutos. El punto de encuentro del grupo es la tienda de recuerdos, en la portería del monasterio. Una vez atravesado el jardín, se llega a la iglesia barroca donde se encuentran las obras de Goya.

También se accede a la sala capitular y se puede entrar a una de las 37 celdas del monasterio, en la que se conserva el mobiliario y los utensilios de la vida cotidiana de los monjes cartujos.

El fin de la etapa juvenil de Goya

Para los historiadores, la obra de Goya en la Cartuja de Aula Dei es el final de su etapa juvenil y el preludio de su madurez artística. El doctor en Historia del Arte, Arturo Ansón, destaca en sus estudios el sentido escenográfico de las composiciones, con una puesta en escena “equilibrada y solemne”.

Se cree que el artista comenzó a pintar estos óleos en 1772 y que al menos se dedicó a ello durante dos años. Cuando empezó acababa de regresar de un viaje a Italia donde se empapó de la corriente clasicista. Así, en las escenas se nota esta influencia, combinada con el rococó y el tardobarroco, tendencias en las que el joven Goya se había formado previamente.

Estos y otros conceptos importantes para entender las pinturas del artista son escuchados por los visitantes de la Cartuja Aula Dei a través de una grabación una vez que están dentro de la iglesia. El audio detalla cada una de las siete escenas marianas que se conservan, todas ellas relacionadas con la vida de Virgen María, patrona de la orden de la Cartuja, junto con San Juan Bautista.

Entre otros pasajes de su vida, en estas pinturas de gran tamaño se puede ver el nacimiento de la Virgen, la presentación del Niño en el templo o la adoración de los Reyes Magos y la Epifanía.

