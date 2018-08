'Plogging': la moda de salir a correr y recoger basura al mismo tiempo

Parecía haberse convertido en una moda pasajera, pero, varios meses después, no resulta descabellado afirmar que el running ha llegado para quedarse. Este deporte, que cada vez genera más adeptos, supone una manera sencilla y económica de hacer algo de ejercicio sin necesidad de apuntarse a un gimnasio.

Septiembre es sinónimo de nuevos hábitos y buenas costumbres. Pero si no quieres (o no puedes) acudir cada semana a estos recintos, atento porque el fenómeno del running ha ido un paso más allá. Ahora ya no vale con calzarse las zapatillas y salir a correr. Si, además, quieres cuidar el medio ambiente, puedes dedicarte a recoger la basura que encuentres a tu paso. La conjunción de ambas acciones se denomina ‘plogging’ y viene impulsada desde Suecia.

Este término surge de la fusión de ‘running’ (correr) y ‘plocka upp’ (recoger en sueco). En Europa, cada vez son más países en los que se practica esta moda sostenible, que puede llegar a quemar alrededor de 300 calorías en media hora. El ejercicio combina la técnica de correr con las sentadillas que debes realizar cada vez que te agaches a recoger basura.