Desmontando los mitos del gimnasio más comunes

Si después de mucho tiempo dudando has decidido por fin apuntarte al gimnasio, seguramente ves la sala de máquinas y algunas de las clases como algo imposible. Los inicios siempre son duros y es normal cometer errores o tener comportamientos que robarán más de una mirada de los expertos en la materia. Los primeros días la pereza siempre se apodera de todo el mundo, tanto es así, que ya existe una aplicación de móvil que te insulta si no vas al gimnasio, la solución perfecta para conseguir que los más perezosos no tengan excusas. Además, todos estos errores fruto del desconocimiento se incrementan con la cantidad de mitos que rodean a este mundo ‘fitness’, por eso toma buena nota de estas ideas falsas para que no te pille desprevenido cuando las oigas en las instalaciones.

Hay que sudar la toalla