La aplaudida respuesta de Aitana a la polémica de sus fotos en bikini

La última en verse envuelta en la polémica ha sido su compañera de academia Aitana Ocaña. La joven cantante, protagonista involuntaria del tema ‘Mi chambergo, co’, que parodia su popular canción ‘Teléfono’, ha querido zanjar todo el revuelo suscitado por unas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, la artista aparece en bikini, como cualquier otra chica de su edad, disfrutando de sus vacaciones junto a un grupo de amigas en Ibiza.

Rápidamente, las redes sociales hablaron sobre un hipotético topless de Aitana. Una teoría que ha desmentido la joven. "Nos quisimos hacer una foto y me saque la parte de atrás del sujetador. No hice topless porque ahora soy una persona pública y sí, me da miedo que alguien pueda hacerme una foto…", explica la catalana, que prosigue en su argumentación.

"¿Por qué? Son tetas con sus correspondientes pezones. No entiendo a qué vienen comentarios diciendo ‘madre mía como haya hecho topless’… en pleno siglo XXI. Me encanta que se luche por la libertad de cada cuerpo y que siempre vea comentarios del tipo ‘cada uno hace lo que quiere con su cuerpo’. Y luego salgan unas fotos mías en un barco sin enseñar nada (solo la espalda al descubierto) y ya se empiece a escandalizar la gente", ha lamentado.

La cantante ha aprovechado su repercusión en las redes sociales, en Twitter cuenta con más de 310.000 seguidores, ya que las considera "una herramienta para decir algo coherente de vez en cuando, aunque a veces tenga muchos fallos".

La respuesta de Aitana ha tenido una gran acogida y aprobación en la red social del pájaro azul, donde ya cuenta con más de 35.000 ‘me gusta’. Entre otras, Mimi, componente del grupo Lola Índigo y compañera de Aitana en OT, ha aplaudido la reacción de su amiga.

las tetas de los hombres nunca son portada, ojala llegue el dia en el que unas tetas no sean noticia, te quiero que orgullosa estoy de ti — Mimi x Lola Indigo (@lolaindigomusic) 21 de agosto de 2018

Esta polémica no es la primera de un exconcursante de Operación Triunfo. De hecho, la ganadora del concurso, Amaia Romero, ya estuvo en el centro del huracán hace unos meses por una fotografía en la que aparece con las axilas sin depilar.

