'Mi chambergo, co', la parodia de 'Teléfono' de Aitana Ocaña

Hace ya tres semanas, la popular Aitana Ocaña lanzaba su primer gran single en solitario, ‘Teléfono’. El tema, que llegaba tras su éxito con ‘Lo malo’ junto a Ana Guerra, suma ya más de 22 millones de reproducciones y continúa siendo uno de los más populares del verano.

Ahora, sin que la canción haya cumplido todavía un mes de vida, Alberto Rodríguez lo ha vuelto a hacer. Como ya ocurriera anteriormente con ‘Lo malo’, ‘Despacito’ o ‘El anillo’, el youtuber soriano ha parodiado el tema de ‘Teléfono’, rebautizado como ‘Mi chambergo, co’.

Tal y como se puede intuir solo con leer el título, la cómica canción tiene como eje central Zaragoza, donde Rodríguez llegó hace 12 años. Más concretamente, a cómo se vive un verano en la capital aragonesa. "Porque en Zaragoza el sol ya me abrasó, sabes que en verano hay que irse a Salou", "El heladico del postre se me regala" o "En Independencia no quedan ni tres" son algunas de las frases que, a través del humor, se refieren al sofocante calor que estas semanas afecta a Zaragoza.