Por qué la última foto de Amaia en Instagram no solo la retrata a ella, sino también a la sociedad del siglo XXI

De hecho, aunque es una de las concursantes que menos las utiliza, arrasa en las redes sociales: apenas tiene 15 fotos en Instagram y en cambio tiene 805.000 seguidores. Es precisamente la más reciente de estas fotos la que ha provocado un gran revuelo entre el público. ¿Por qué? La artista navarra aparece en un mirador con un mono naranja, un bonito paisaje detrás, el cabello movido por el viento... Una foto como la de cualquier 'influencer' o simplemente de alguien que consigue un buen ángulo en un bonito emplazamiento. Pero no es eso lo que retrata a gran parte de la sociedad occidental del siglo XXI, sino un detalle que incluso hubo gente que pasó por alto: Amaia no se ha depilado las axilas.

¿El problema? No debería haber ninguno, pero parece ser que hay quien lo tiene, por lo que el Instagram de la cantante se ha llenado de me gustas, 261,632, concretamente, aunque también de críticas y debates sobre si el vello hace que la axila huela mal o no, sobre si todo esto es 'postureo', sobre si depilarse es feminista o no, e incluso, sobre si las mujeres deben ir o no depiladas. Entre las críticas, la mayoría de mujeres, se pueden leer cosas como "qué guarrilla eres, das asco con esas axilas", "eso no es una mujer, eso es el Amazonas", o "muy linda, pero te tienes que afeitar los sobacos".

Eso sí, entre los casi 12.000 comentarios también hay quien la llama "reina" o "diosa", o le agradece lo que está haciendo "por todas las mujeres", rompiendo imposiciones sociales como esta.

También a Twitter ha llegado la polémica:

En Amaia se produce un cruce de seguidores tan heterogéneo como Russian Red, cantaores flamencos o Jose A Roda, el ilustrador. Sus comentarios son un buen resúmen de lo que es este país en 2018 porque también hay un montón de gente criticando lo del pelo, pero ese es otro tema. pic.twitter.com/l1N34L6PR3 — Lady Protesta (@Ladyprotesta) 28 de mayo de 2018

¿Habéis visto debate por el pelo en el pecho de Ricky? No. Pues mirad la que se ha liado por la foto de Amaia. Medio mundo con el: "no, si a mí no me molesta PERO...". Nada más que decir. — Marione (@Maria_Marione) 27 de mayo de 2018

La foto que ha subido @Amaia_ot2017 es fantástica, pero tampoco es plan de decir que su sobaco es un icono o cosas por el estilo. Lo q hace es normalizar que las mujeres tienen pelo y no necesitan depilarse, y lo mejor para normalizarlo es no darle importancia ni hablar de ello. — aneee♀️ (@AneCeballos) 27 de mayo de 2018

Amaia sobre la depilación: "Tampoco lo veo necesario, no pasa nada, todas las mujeres tenemos pelo.. porque parece que no tenemos que tener pelo pero eso es mentira, todas tenemos pelo y si no tienes pelo pues es preocupante"

MARAVILLOSA. #OTDirecto25F pic.twitter.com/4T31P8Lc6d — Elegido (@Elegidx) 24 de febrero de 2018

Aunque, seguramente, mientras los demás escriban sus opiniones sobre esta foto viral, ella esté viviendo su vida, porque además de pasar poco tiempo en las redes sociales, Amaia ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que lo de tener o no vello, es una decisión de cada una, con frases como "No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo", o "no me he depilado las piernas, ni me las voy a depilar, porque estoy orgullosa", así como pintándose el vello de las axilas eliminado con Photoshop en las revistas que publicó Operación Triunfo, o en momentos como este:

Amaia: "Las mujeres también pues nos tiramos pedos, hacemos caca, tenemos pelo y todo y sudamos y bueno todo lo que hace un hombre y el ser humano, porque somos humanos".

OLE TÚ AMAIA. #OTDirecto28F pic.twitter.com/DIX7RbARmh — Elegido (@Elegidx) 28 de febrero de 2018

- Ir al suplemento de Heraldo Joven