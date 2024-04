Esta es la carrera de Ciencias que asegura trabajo casi al 100% y hasta 70.000 euros anuales

Elegir una carrera universitaria no es fácil y la mayoría toma la decisión basándose en gustos o lo que se le da bien. No obstante, para todos aquellos jóvenes que todavía no saben dónde matricularse y siguen barajando ideas, buscar carreras bien posicionadas en cuanto a empleo y salarios es una gran opción. Por ejemplo, una de las carreras de Ciencia más desconocidas es Química y eso que ofrece casi un 100% de probabilidad de encontrar trabajo en España.

Además, según el buscador de empleo Jobted, el salario medio de un Químico es de 35.600 euros brutos por año (alrededor 1.930 euros netos por mes), más alto de 11.500 euros (48%) en comparación con el salario medio anual en España. Pero, el sueldo de un Químico puede empezar en un salario mínimo de 19.300 euros brutos al año y llegar a un máximo que puede exceder los 70.000 euros brutos por año.

Inserción laboral de Química

La carrera de Química alcanza una inserción laboral del 93 % de egresados. Y, una de las razones es que se trata de una disciplina que se encuentra en constante innovación y desarrollo. Tanto el medioambiente, la sanidad o la alimentación dependen en buena forma de los profesionales químicos. Así que, se trata de una carrera que cuenta con unas enormes oportunidades de empleo.

Por otro lado, el salario es otro de los motivos por los que se demanda esta profesión. Según el portal de empleo Jobted: "Un Químico sin experiencia, con menos de 3 años de experiencia laboral, puede esperar un salario medio de alrededor de 19.300 euros brutos por año". Sin embargo, un Químico con 4-9 años de experiencia puede tener un salario promedio de alrededor de 33.700 euros, "mientras que un Químico experto con 10 ó 20 años de experiencia gana un promedio de 51.400 euros al año".

Por último, "un Químico con más de 20 años de experiencia puede esperar un salario promedio general de 59.200 euros", tal y como apuntan desde Jobted.