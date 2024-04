La Feria Orienta, desbordada de estudiantes de 15 a 17 años: "Iba a hacer una ingeniería pero igual opto por diseño de productos"

Pequeño se ha quedado este jueves el Espacio Joven de Fundación Ibercaja para albergar la tercera edición de la Feria de formación Orienta que organizan HERALDO y dicha Fundación.

Un total de 1.286 estudiantes de 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato se han acercado hasta ahora al número 1-3 de paseo Fernando el Católico para recibir de primera mano información de 24 expositores, entre colegios, universidades aragonesas pero también de otras comunidades, centros de formación, clústeres empresariales y hasta el Ministerio de Defensa que se han dado cita en ese evento, plenamente consolidado, que ayuda a los estudiantes más jóvenes a decidirse sobre qué grado elegir y los que mayor empleabilidad generan.

Desbordadas de público se han visto las dependencias de Fundación Ibercaja, abiertas hasta las 19 horas para informar a todos los chavales con edades comprendidas entre los 14 y 17 años que quieran vernir a informarse

"Es el tercer año que venimos y estamos sin parar de dar información", ha reconocido Isabel López, de Océano Atlántico. "Algunos vienen muy enfocados, pero la mayoría no sabe lo que quiere", ha dicho. "Sí son conocedores de lo que no les gusta y lo que estamos viendo es que les falta en general orientación", ha apuntado. "Es normal. Los orientadores no tienen tiempo para todos. Y esta feria es un buen punto de encuentro para mostrarles las salidas laborales que tienen", ha destacado.

Las dependendicas de Espacio Joven Fundación Ibercaja se han quedado pequeñas para albergar a tantos jóvenes que quieren les ayuden a orientar su futuro. Heraldo

"Venimos a dar a conocer la amplia oferta de salidas profesionales que ofrece Defensa", ha señalado Víctor López, cabo mayor de Ingenieros del Ejército de Tierra. "Está habiendo una gran afluencia de jóvenes, chicas y chicos. La mayoría se interesa por el Colegio de Oficiales y preguntan qué hay que hacer para ser pilotos". Les informan, ha explicado, que "lo ideal es que elijan el bachillerato de ciencias porque los tenientes salen con el título de ingeniero de Organización Industrial que otorga la Universidad de Zaragoza".

"Esta feria es una buena oportunidad de orientarse"

"He venido a orientarme. Tenía pensado hacer una ingeniería industrial, pero igual elijo diseño de productos", ha indicado Alejandro Albero, que cursa bachiller tecnológico en el IES Pedro Cerrada de Utebo. "Esta feria es una buena oportunidad para conocer las posibles salidas". En su caso, afirma, "prefiere hacer un grado de Universidad que de FP" porque piensa que le abrirá más el campo de posibilidades en el mercado laboral.

Alejandro Albero y Hugo Navarro, compañeros del IES Pedro Cerrada de Utebo, en la Feria Orienta en Zaragoza. Heraldo

Su compañero, Hugo Navarro, reconoce que está bien que se reúna en un solo sitio la oferta de orientación. "He venido a coger información, pero tengo claro que lo que me gusta es la Química y quiero ir a la universidad porque mis padres no fueron y es la mejor opción", ha dicho.

"Quiero hacer Derecho", ha confesado Cayetana Serrano, convencida de que es una carrera que ofrece muchas salidas. "Mi padre es abogado y mi madre procuradora , así que tengo bastante claro lo que voy a hacer", ha apuntado.

"La cuestión es que ahora se complica todo un poquito más porque cada vez hay más opciones a nivel de Universidad y de Formación Profesional", ha subrayado Ana Bajo, de Cepyme, que estaba impartiendo charlas a los alumnos para orientarles. "Lo que vemos es que el campo sanitario tiene mucho tirón entre los jóvenes. Nos preguntan mucho y les preocupa poder alcanzarlo porque las notas de corte son muy altas".

Según esta formadora, "también les genera muchas preguntas el mundo de las empresas y les digo que la ingeniería tiene muchas salidas, pero les retrae un poco la dificultad". Como tendencia, ha recalcado, "todo lo que sea el ámbito de ciencia, sanidad y tecnología como conjunto, junto con la biología y la bioquímica, les tira bastante".

"Hay que elegir lo que te gusta"

"Me voy a ir Teruel seguramente porque quiero hacer Psicología", ha afirmado Lucía Tabuenca. "Sé que la carrera no es fácil, pero hay que elegir lo que te gusta", ha manifestado esta joven. "A mis madres ya se lo he dicho", ha explicado, y "están de acuerdo".

Las estudiantes Lucía Tabuenca, Cayetana Serrano, Eva Pérez y Ana Carmen Asensi en la Feria Orienta en Zaragoza. Heraldo

Eva Pérez ha confesado que la rama de nutrición es lo que más le tira y como le gusta también el deporte ha optado por hacer el grado de Nutrición y Deporte. "Me gusta mucho y le veo bastantes salidas" y de si ve interesante la asistencia a la Feria Orienta, responde que sí, ya que "te permite enterarte de muchas cosas y además en el instituto nos han recomendado que viniéramos".

Ana Carmen Asensi optará seguramente, ha declarado, por hacer Odontología. "Hay trabajo y además quiero estudiar en Sevilla. Es una ciudad que me gusta mucho y tengo familia allí. Es una opción segura", ha afirmado. Su compañera Lucía Isasi, que también ha acudido a la Feria Orienta, comparte su opinión. "Haré Odontología, pero he venido a la feria a ver si puedo hacerla en la Universidad de Huesca".