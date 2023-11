Pilar Gil, zaragozana entre las mejores alumnas de ciencias: "A las mujeres a veces nos falta confianza"

Pilar Gil (Zaragoza, 2000) ha sido elegida una de las 16 mejores estudiantes de grados universitarios científicos y técnicos de España en los Premios Wonnow que organiza Caixabank y Microsoft. Estos galardones, que este año han cumplido su sexta edición, reconocen las carreras de mujeres en grados universitarios STEM -Ciencias, Tecnología Ingeniería y Matemáticas-, para contribuir a reducir la brecha de género.

La zaragozana se hizo con uno de los premios que incluye una beca de seis meses en la entidad financiera y un mentorizaje en Microsoft.

Ha cursado el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Zaragoza y ha sido elegida una de las 16 mejores estudiantes universitarias de Ciencias de España, entre las 1.000 candidaturas de 77 universidades presentadas a los Premios Wonnow de Caixabank y Microsoft. En su caso no se cumplen los estudios que apuntan que las niñas creen que se les dan peor los números.

Desde pequeña siempre he sido una persona muy curiosa, me decían que siempre estaba haciendo muchas preguntas. Me gustaban las cosas científicas y las Matemáticas me gustaban porque me parecían divertidas, en el sentido de que eran como un puzzle para resolver. Y siempre he tenido un espíritu crítico.

Entonces, ¿se le daban bien?

No. Esta idea de que toda la gente que se mete en Matemáticas es porque es la asignatura que mejor se le daba, no es así, a veces se me hacía difícil como la física, pero yo soy testaruda y cuando veo que algo se me atraganta lo intento con más fuerza. No sabía qué carrera coger y cogí el doble grado.

¿Notó esa mayor orientación de las chicas a estudios de letras y los chicos a ciencias?

Yo de pequeña no lo viví mucho o igual no era consciente. En mi colegio, fui al Santa María del Pilar, Marianistas, siempre nos alentaban a todos. En la carrera no noté brecha de género, porque eramos mitad y mitad, pero al acabar sí que vi que las chicas no perseguimos caminos más ambiciosos, como hacer un doctorado. Nos falta confianza, que a mí me ha dado estos premios.

¿Y por qué cree que algunas estudiantes tienen menos confianza?

Se junta un poco todo. También tu personalidad, pero yo creo que algo que te da confianza es ver referentes en tu entorno y decir que esta persona que se parece a mi ha llegado donde ha llegado. Por ejemplo, en mi carrera nos dimos cuenta de que no había muchas profesoras.

¿Cree que puede perjudicar la discriminación positiva que puede suponer que haya premios solo para mujeres en sectores masculinizados?

No hay ningún premio malo porque se reconoce la labor de una persona que ha trabajado, que se ha esforzado. A las mujeres a veces nos falta ese salto de confianza. El hecho de que este premio sea específico para impulsar a las mujeres lo veo bonito porque dice que hay alguien que ha pensado que esto es todavía un problema que existe. Estos premios tienen una labor importante de visibilización.

En los premios se valoraban las notas pero también la trayectoria personal. ¿Qué definía la suya?

De mí dijeron que daba voz. Yo he sido delegada desde que se pudo ser en el colegio, en la universidad, me apunté como mentora del doble grado y también de estudiantes de Erasmus.

E hizo también un año Erasmus en Alemania. ¿Qué le quedó de esa experiencia?

Fue muy enriquecedora. Estudié en Turingia. Tuve la suerte de conocer a mucha gente. Uno de los profesores que conocí me va a dirigir el TFG (trabajo fin de grado) de Matemáticas, a distancia. La universidad es muy diferente de lo que había visto.

¿Distinta en qué sentido?

Aquí hay muchas clases magistrales, tú te sientas y el profesor explica, no hay tanta interacción, aunque a veces los profesores intentan que los alumnos participen, pero no se da. Allí había seminarios, donde se trataba un tema sobre el que te asignaban capítulos de un libro y tenías que preparar una especie de clase magistral de 50 minutos e ir a las de los otros alumnos. Como tenías que dedicar tanto tiempo para convertirte en 'experto' en ese tema aprendías de otra forma. Además, entrenas otras habilidades sociales como saber defender un tema en público y te ayuda a tener más confianza.

Tras recibir el premio está haciendo prácticas en Caixabank en Barcelona durante seis meses y después seguirá con un programa de mentorizaje de Microsoft. ¿Con su formación, se imaginaba que sus primeras prácticas serían en un banco?

No, pero tampoco sé dónde me imaginaba al terminar (sonríe).

¿Y qué hace una estudiante de Físicas y Matemáticas en una entidad financiera?

Cuando me presenté al premio, que me animó una profesora de la universidad, yo no sabía muy bien qué podía hacer allí. Como soy muy curiosa vi que muchos de los proyectos que ofrecían tenían que ver con ‘big data’, con volúmenes de datos muy amplios, e inteligencia artificial y mi proyecto de fin de grado combina un poco las dos. Me está pareciendo muy interesante.

