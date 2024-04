Estas son las preguntas que haría un arquitecto en la visita a una casa antes de comprarla

No hace falta tener un amigo arquitecto para conocer algunas de las cuestiones importantes que se necesitan saber antes de comprar una vivienda. Se trata de cuestiones básicas que pueden pasarse por alto si no se está familiarizado con algunos términos. Por eso, antes de comprar una casa en España no es mala idea repasar ciertas dudas.

Las primeras preguntas, por ejemplo, se deberían centrar en la historia del edificio. Cuando se pregunta por la historia del edificio o por cuántas reformas ha pasado, se puede conocer el cuidado que ha recibido el inmueble a lo largo de los años o las posibles mejoras estructurales que queden todavía por hacer. Sin olvidar que podemos conocer qué posibles proyectos de mejora y renovación están programados en un bloque de pisos, por ejemplo, y saber qué modificaciones pueden afectar a nuestra posible futura vivienda.

Inspección Técnica de Edificación

Otra de las preguntas que no se deben olvidar cuando se visita una casa para una posible compra es si el edificio ha pasado la Inspección Técnica de Edificación (ITE). Se trata del equivalente a un reconocimiento médico, pero para las construcciones. Garantiza que el edificio cumple con los criterios de seguridad, habitabilidad y accesibilidad exigidos por la ley. A partir de una inspección visual llevada a cabo por técnicos especializados como arquitectos, ingenieros de edificación o aparejadores, se redacta un informe técnico que determina el estado de los elementos comunes del edificio y las deficiencias reveladas que podrían ocasionar situaciones de riesgo para la seguridad de sus habitantes.

Por otro lado, otra pregunta que nunca olvidaría un arquitecto en la visita a una vivienda para una posible compra es: ¿cuáles son los muros de carga? Si se quieren hacer reformas, hay que conocer sí o sí cuáles son los pilares de carga.

Preguntas antes de comprar una casa

No hay que olvidar otras cuestiones sencillas como la orientación de la vivienda, cuántos años tiene la instalación eléctrica y qué tipo de calefacción es. Por un lado, se considera que la orientación sur es la más deseable en el hemisferio norte, ya que permite una excelente exposición solar durante la mayor parte del día, ideal para mantener los espacios cálidos y luminosos especialmente en invierno.

En cuanto a la calificación energética de una vivienda, una puntuación alta tiene muchas ventajas. Hace casi 10 años que el certificado de eficiencia energética está en vigor en España, un informe técnico que califica el gasto energético de una vivienda con una letra, que puede ir desde la A (para las más eficientes), hasta la G (las menos eficientes).

Las ventajas de tener una calificación alta son muchos. En primer lugar, el ahorro de energía y, por tanto, el ahorro en las facturas es importante. Según los expertos, un hogar con una calificación energética alta puede llegar a gastar hasta un 40-50% menos.