Estas son las reformas de vivienda más demandadas en Zaragoza.

Tirar tabiques, cambiar la cocina entera, deshacerse del pasillo... ¿Cuál es la reforma ideal? Depende de cada casa y de cada familia. Lo cierto es que hay algunas, muy comunes, que se repiten en casi todos los hogares y que son las más demandadas, según expresan las empresas de reformas en Zaragoza.

El auge de peticiones de reformas se ha mantenido a buen nivel desde la pandemia en la capital aragonesa. La empresa Reformas SyR Arpa, de hecho, tiene ya trabajo para unas cuantas semanas. "Estamos trabajando con dos ópticas, alguna obra para la Quirón, otros dos apaños... Y se espera un magnífico invierno y una magnífica primavera", cuenta su dueño, Joaquín Arpa. En su caso, se dedica a reformas integrales, aunque dentro de ellas hay según qué demandas.

"Solemos hacer la instalación de sistemas de climatización, y mucho aislamiento y cambios de ventanas", precisa Arpa. Muchas de las reformas van dedicadas a la mejora de la eficiencia energética del hogar, ya que esto aumenta el bienestar y ayuda a ahorrar en la factura de la luz. De hecho, el parque de viviendas de la capital aragonesa está muy envejecido, por lo que muchos de los edificios carecen de un 'abrigo' que les proteja del frío en invierno y del calor en verano. Lo mismo ocurre con las ventanas: si son malas, dejan pasar el aire o el calor e incluso el ruido. Cambiarlas por unas nuevas puede suponer un cambio muy significante. La inversión para cambiar la ventana por una nueva puede rondar los 7.000 y 8.000 euros.

Las ventanas son un elemento clave en el aislamiento térmico Aluminios Castelló

Los baños también copan muchos de los trabajos de renovación de los hogares, según las empresas del sector. Principalmente, la acción más común es la de retirar el bidé, esa pieza de loza que ya está en peligro de extinción. De hecho, en la última década las ventas de los bidés han descendido más de un 60%, pero se han reinventado.

Algunas familias optan por instalar un grifo en la pared. Es la gente más joven la que se interesa por esta elección, ya que se gana espacio, que suele ser el motivo por el que se desprende de esta pieza, pero se mantiene su función higiénica. Su funcionamiento es como el de una ducha pequeña. Se abre el grifo y se acciona un pulsador para que el agua salga. Muy importante acordarse de cerrarlo, que si no el aparato estalla. Los más baratos son solo de agua fría, que no requieren de instalación. Los mezcladores, con agua caliente, oscilan entre los 110 y 250 euros.

Asimismo, según precisa Joaquín Arpa, "mucha gente llama para quitar la bañera y poner un plato de ducha". Los sanitarios y arquitectos coinciden en que, cuando un cliente se reforma por completo un baño, lo primero que se quita (además del bidé) es la bañera y se hace más amplio el espacio con una ducha de obra, salvo en casos muy concretos. La gente ya no se baña tranquilamente, solo se ducha. Otra moda más actual es la de quitar el mítico gotelé. "Es una ardua y dura tarea, pero cada vez se pide más", añade el propietario de Reformas SyR Arpa.

Una ducha y una bañera. Prear Arquitectos

Una ducha de obra en un baño industrializado. Prear Arquitectos

La cocina abierta

No es ninguna novedad que la cocina abierta o americana está de moda. Y es que muchas de las rehabilitaciones también pasan por este sentido: tirar el tabique que separa la zona en la que se cocina y en la que se descansa para unificarlo y ganar amplitud, espacio y luminosidad. Ahora, la cocina también se considera un lugar de reunión y un habitáculo social. En ocasiones, estas dos estancias se separan con tan solo una cristalera, para dar este mismo efecto de espaciosidad. Se calcula que el coste de una reforma integral para un piso de unos 80 metros cuadrados parte de 40.000 euros. La renovación del baño sale por 3.000 euros y de la cocina sube hasta los 6.500 euros.

Consejos para que no te timen con la reforma

Fuentes del sector apuntan que es muy importante acudir a una empresa especializada a la hora de hacer reformas. "Una obra mal planteada siempre va a salir más cara a largo plazo, por mucho que el coste inicial sea inferior", dicen. Así, los expertos recomiendan comparar, al menos, tres presupuestos de tres compañías diferentes. Asimismo, los trabajadores deberían especificar la calidad de los materiales con los que van a trabajar.

"Nosotros siempre decimos que hay que buscar asesoramiento y, sobre todo, hay que ser realistas. La estética es importante, pero más importante es que el acabado de la obra sea bueno y no tenga defectos, porque sino no te servirá de nada algo bonito que esté roto", apunta el arquitecto Pablo Gallur. Si no, al finalizar la obra uno se puede encontrar con malos olores de los desagües o el efecto pared fría.

Además, aunque se marquen un presupuesto cerrado para la obra, es posible que finalmente se vea alterado por cualquier imprevisto que se encuentre durante los trabajos. Lo que sí que puede hacer un propietario es establecer unos plazos y unos deberes a seguir para que la reforma no tarde mucho más de lo que debe.